Rio - O Fluminense vai precisar lutar muito para avançar à semifinal da Copa do Brasil. No jogo de ida das quartas de final, o Tricolor não aproveitou as chances, sofreu um gol no fim e perdeu para o Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova. Luciano Juba fez o único tento da partida.
Com a derrota, o Fluminense precisará vencer por dois gols de diferença para avançar de fase na Copa do Brasil. Já o Bahia, por sua vez, joga pelo empate, no dia 10, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor volta a campo domingo (31), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.
fotogaleria
Bahia começa melhor, mas Fluminense cresce e tem gol anulado
Jogando em casa, o Bahia começou melhor e pressionando o Fluminense. O time baiano assustou em um chute de longe de Acevedo e em uma bola na trave de Jean Lucas. Convocado para a seleção brasileira no lugar de Joelinton, o volante recebeu cruzamento de Luciano Juba e finalizou sozinho na área.
Após a pressão inicial, o Fluminense conseguiu equilibrar as ações e cresceu no jogo. Na primeira vez que chegou ao ataque, o Tricolor quase abriu o placar, mas Canobbio perdeu chance cara a cara com o goleiro Ronaldo. Pouco depois, Serna marcou após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado por impedimento.
O Bahia ficou acuado e sentiu a pressão tricolor. O Fluminense ajeitou a marcação e conseguiu anular Jean Lucas e Everton Ribeiro. Hércules, inclusive, fez marcação individual no recém-convocado. Nos minutos finais, o jogo ficou morno, já que o time baiano recuou e não deu mais espaços para os cariocas.
Bahia marca no fim e larga na frente
O segundo tempo começou da mesma forma como terminou a etapa inicial. O Fluminense controlou as ações no início e teve uma chance perigosa aos quatro minutos. Após cobrança de Renê, a bola ficou viva na área e Thiago Silva tentou a finalização na pequena área, mas a defesa do time baiano afastou.
Pressionado pela torcida, o Bahia tentou reagir mudanças. O time baiano conseguiu esfriar a pressão do Fluminense e, aos poucos, foi assumindo o controle do jogo. Por outro lado, o Tricolor fechava bem os espaços e não deu muitas oportunidades.
O jogo ganhou emoção no fim. Em um descuido da defesa do Fluminense, o Bahia encontrou uma brecha e marcou o gol da vitória. Luciano Juba recebeu lançamento de Jean Lucas, driblou Guga e fez o único gol do jogo. Na sequência, o árbitro Raphael Claus marcou pênalti para o Fluminense, aos 42, mas mudou a decisão após recomendação do VAR.
Bahia 1 x 0 Fluminense
Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Data: 28/08/2025 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Nestor) e Cauly (Tiago); Kayky (Erick Pulga) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal) e Nonato (Lucho Acosta); Serna (Soteldo), Canobbio e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho Árbitro: Raphael Claus (SP) Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP) VAR: Wagner Reway (SC) Gols: Luciano Juba, 40'/2ºT (1-0) Cartões amarelos: Lucho Rodríguez (BAH); Renê (FLU)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.