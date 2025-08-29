Renê em ação pelo Fluminense diante do Bahia, na Fonte NovaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Salvador - Lateral-esquerdo do Fluminense, Renê lamentou o gol sofrido na derrota por 1 a 0 para o Bahia, na última quinta-feira (28), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor teve oportunidades para sair com o resultado positivo, mas não aproveitou e foi castigado no fim, na Fonte Nova. 
Leia mais: Samuel Xavier lamenta lesão sofrida em jogo do Fluminense
"O gol poderia ter sido evitado. Deveríamos ter mais atenção para recompor mais rápido. Foi uma jogada de bola parada e estávamos fora de posição. Precisamos ter atenção. Deixamos eles baterem rápido e ainda estávamos nos organizando. O jogo foi duro. Tivemos oportunidades, mas não fizemos os gols", declarou o defensor na zona mista. 
Com o resultado, a equipe de Renato Gaúcho precisará de dois gols ou mais de vantagem no confronto decisivo para avançar. Renê garantiu que não faltará agressividade, especialmente nos minutos iniciais.

"Sim (seremos agressivos). É o que a torcida espera. Estaremos jogando em casa, com o apoio deles. Vamos para cima desde o primeiro minuto, mas é um jogo estratégico. Também não podemos nos expor, mas vamos tentar igualar o placar logo no início", ponderou. 
Leia mais: Canobbio lamenta chances perdidas, mas vê Fluminense vivo
A partida de volta está marcada para o dia 10 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.