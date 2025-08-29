Renê em ação pelo Fluminense diante do Bahia, na Fonte Nova - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Renê em ação pelo Fluminense diante do Bahia, na Fonte NovaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/08/2025 19:47 | Atualizado 29/08/2025 19:48

"O gol poderia ter sido evitado. Deveríamos ter mais atenção para recompor mais rápido. Foi uma jogada de bola parada e estávamos fora de posição. Precisamos ter atenção. Deixamos eles baterem rápido e ainda estávamos nos organizando. O jogo foi duro. Tivemos oportunidades, mas não fizemos os gols", declarou o defensor na zona mista.

Com o resultado, a equipe de Renato Gaúcho precisará de dois gols ou mais de vantagem no confronto decisivo para avançar. Renê garantiu que não faltará agressividade, especialmente nos minutos iniciais.



"Sim (seremos agressivos). É o que a torcida espera. Estaremos jogando em casa, com o apoio deles. Vamos para cima desde o primeiro minuto, mas é um jogo estratégico. Também não podemos nos expor, mas vamos tentar igualar o placar logo no início", ponderou.

A partida de volta está marcada para o dia 10 de setembro (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.