"O gol poderia ter sido evitado. Deveríamos ter mais atenção para recompor mais rápido. Foi uma jogada de bola parada e estávamos fora de posição. Precisamos ter atenção. Deixamos eles baterem rápido e ainda estávamos nos organizando. O jogo foi duro. Tivemos oportunidades, mas não fizemos os gols", declarou o defensor na zona mista.
Com o resultado, a equipe de Renato Gaúcho precisará de dois gols ou mais de vantagem no confronto decisivo para avançar. Renê garantiu que não faltará agressividade, especialmente nos minutos iniciais.
"Sim (seremos agressivos). É o que a torcida espera. Estaremos jogando em casa, com o apoio deles. Vamos para cima desde o primeiro minuto, mas é um jogo estratégico. Também não podemos nos expor, mas vamos tentar igualar o placar logo no início", ponderou.
