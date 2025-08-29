Samuel Xavier sentiu a coxa esquerda aos 11 minutos do primeiro tempo do duelo com o Bahia, na última quinta-feira (28) - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 29/08/2025 15:05 | Atualizado 29/08/2025 15:07

Rio - Samuel Xavier explicou e lamentou a lesão que sofreu no início do jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (28). O lateral do Fluminense sentiu a coxa esquerda logo aos 11 minutos da primeira etapa, precisou ser substituído e agora gera preocupação para Renato Gaúcho.

Segundo o camisa 2, o problema foi algo que nunca sentiu. No lance, ele explicou que foi dar um passe para a direita e sentiu uma fisgada na perna de apoio - a esquerda. Ele já retornou ao Rio de Janeiro para realizar exames e saber qual a gravidade da contusão.

Na zona mista da Fonte Nova, o jogador afirmou que o tratamento feito depois que saiu de campo amenizou a dor. Porém, não escondeu a frustração de ter se lesionado logo em um jogo decisivo de mata-mata.



"É muito ruim. Procuro não pensar tanto. Fiz o gelo, deu uma melhorada. É um bom sinal. É frustrante. Você se prepara. Fiquei fora do jogo contra o Bragantino. Mas foge do meu controle. Vou tratar para recuperar o mais rapidamente possível", lamentou.

A partida de volta contra o Bahia será no dia 10 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Para avançar à semifinal da Copa do Brasil, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Antes do compromisso decisivo, a equipe visita o Santos, domingo (31), às 16h, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.