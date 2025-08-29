Samuel Xavier se lesionou em SalvadorMarcelo Gonçalves/Fluminense
Situação de Samuel Xavier gera preocupação no Fluminense
Lateral sofreu lesão na coxa esquerda em jogo contra o Bahia
Renê garante postura 'agressiva' do Fluminense contra o Bahia no Maracanã
Tricolor perdeu por 1 a 0 na Fonte Nova e precisará reverter o resultado para avançar na Copa do Brasil
Samuel Xavier lamenta lesão sofrida em jogo do Fluminense: 'É frustrante'
Lateral-direito afirmou que o problema foi algo que nunca sentiu
Guga repete discurso de Renato Gaúcho e lamenta desatenção no fim: 'Vamos ajustar'
Fluminense perdeu para o Bahia por 1 a 0 e largou atrás no placar nas quartas de final da Copa do Brasil
Renato reclama de falta de atenção do Fluminense: 'Os adversários não perdoam'
Tricolor sofreu gol no fim e perdeu para o Bahia por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Canobbio lamenta chances perdidas, mas vê Fluminense vivo: 'Temos que acreditar'
Tricolor foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
