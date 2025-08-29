Samuel Xavier se lesionou em SalvadorMarcelo Gonçalves/Fluminense

Rio - Além da derrota para o Bahia, o Fluminense retorna de Salvador com mais uma notícia ruim. O lateral Samuel Xavier sofreu uma lesão na coxa esquerda e a situação preocupa bastante o clube das Laranjeiras na sequência da temporada.
"Eu sempre falo para vocês que vocês não têm as informações que eu tenho. Poupei o Samuel no último jogo pela sequência de jogos e hoje ele teve uma lesão grave. Vocês, com todo respeito ao trabalho de vocês, não podem nem de longe querer discutir com um profissional do futebol. Nós temos todas as informações, conversamos com jogadores, fisiologia, departamento médico", disse Renato Gaúcho.
Samuel Xavier se lesionou logo no começo da partida e teve que ser substituído por Guga. O reserva, que não vive uma boa temporada, e já havia falhado contra o Bragantino, foi decisivo negativamente no gol da equipe baiana.
Titular na conquista da Libertadores, Samuel Xavier vive um grande momento no Fluminense. Na atual temporada, ele tem sua maior participação direta em gols desde que chegou ao clube em 2021.
Samuel Xavier se lesionou em Salvador
Samuel Xavier em treino do Flu
Samuel Xavier sentiu dor na coxa e foi substituído no primeiro tempo contra o Bahia, pela Copa do Brasil