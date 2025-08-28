Figueiredo em treino do Vasco - Daniel Ramalho/VASCO

Publicado 28/08/2025 21:50

Rio - O Vasco está perto de acertar a venda do atacante Figueiredo para o Alverca, de Portugal. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o clube carioca aguarda apenas uma resposta do América-MG, time que o atacante defende por empréstimo, para saber se a oferta dos portugueses será coberta.

Internamente, o entendimento é de que o Coelho dificilmente conseguirá arcar com os valores. Por isso, a tendência é que Figueiredo assine com o Alverca por três anos.

Figueiredo subiu aos profissionais do Vasco em 2021, mas oscilou em São Januário. Foram 97 jogos e apenas quatro gols.

Neste ano, chegou a Belo Horizonte, onde se tornou um dos principais jogadores do América-MG. Em 2025, já são 31 jogos, com cinco gols e quatro assistências.