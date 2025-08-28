Brayan GranceDivulgação

Rio - O Vasco tem negociações avançadas com o Olimpia para contratar o meia paraguaio Brayan Grance, de 18 anos. Ele chegará por empréstimo, a princípio para o time sub-20. A informação foi dada pelo jornalista César Luis Merlo.
Restam apenas detalhes para que a transação seja concluída. Grance deve desembarcar no Rio na próxima semana, quando fará exames e assinar contrato.
Nas última semanas, o meia vinha sendo monitorado por alguns clubes brasileiros, incluindo o São Paulo. Porém, o Cruz-Maltino acabou levando a melhor.
Nesta temporada, Grance disputou apenas quatro partidas pelo Olimpia, sem anotar gols e assistências. Apesar da pouca rodagem, ele é considerado promessa das divisões de base do Paraguai.