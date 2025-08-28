Cauan Barros em ação pelo Vasco no clássico com o Botafogo, em São Januário - Vítor Silva / Botafogo

Cauan Barros em ação pelo Vasco no clássico com o Botafogo, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo

Publicado 28/08/2025 11:48

Juntos, eles somaram 139 ações com a bola, cinco desarmes e cinco interceptações. Além disso, venceram 11 duelos pelo chão. Os números são do 'Sofascore'. Foi Jair, inclusive, quem balançou a rede para igualar a partida.

Técnico do Alvinegro, Davide Ancelotti optou por um esquema com dois centroavantes para aproveitar a fragilidade na bola aérea da equipe de Fernando Diniz. E deu certo: Arthur Cabral, de cabeça, abriu o placar logo de início.

No entanto, o Vasco cresceu no clássico - especialmente pelo domínio na fase central do campo - e chegou ao empate. Depois, seguiu melhor, até que Savarino substituiu Chris Ramos, durante a segunda etapa, povoou o meio e equilibrou o confronto. Após o jogo, Cauan Barros e Jair ganharam elogios do comandante na entrevista coletiva: "Gostei dos dois. O Jair, com muita justiça, foi o melhor em campo. É um prêmio pela pessoa que é. Todo mundo sabe que, quando cheguei aqui, ele era muito questionado. Tinha a possibilidade de sair. Sempre gostei dele, tentei levá-lo para o São Paulo e para o Fluminense. É um trabalhador exemplar. Merecia um momento de ser enaltecido pela torcida e fazer um gol, que foi muito importante".

"O menino foi muito bem, tem futuro brilhante pela frente. O Barros, em 2021, na minha primeira vez aqui, era do sub-17, da turma do Andrey Santos e Marlon Gomes. Ele estava em uma lista que subiria se eu continuasse. Quando teve a chance de ele voltar, foi uma alegria. Estava bem no América-MG. Ele está bem nos treinos e jogou muito bem", complementou Diniz.



"O menino foi muito bem, tem futuro brilhante pela frente. O Barros, em 2021, na minha primeira vez aqui, era do sub-17, da turma do Andrey Santos e Marlon Gomes. Ele estava em uma lista que subiria se eu continuasse. Quando teve a chance de ele voltar, foi uma alegria. Estava bem no América-MG. Ele está bem nos treinos e jogou muito bem", complementou Diniz. Com ambos à disposição, a decisão da vaga será no dia 11 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Quem vencer vai avançar à semifinal. Em caso de nova igualdade, a classificação precisará ser definida nos pênaltis.