São Januário foi palco de Vasco x Botafogo, pela Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco
Daronco relata que objeto arremessado por torcedor do Vasco acertou auxiliar
Ainda segundo árbitro na súmula, um copo plástico também foi jogado no campo
Vasco identificou torcedor
Risco de multa
Vasco prega cautela com estreia de reforços
Cruz-Maltino anunciou zagueiro Robert Renan, meia-atacante Matheus França e atacante Andrés Gomez
Diniz vê pênalti não assinalado para o Vasco e cita falta de critério: 'Irrita muito'
Lance aconteceu no segundo tempo do empate do Cruz-Maltino por 1 a 1 com o Botafogo
Barros aponta evolução do Vasco no empate com o Botafogo: 'Praticamente mudou tudo'
Volante também destacou a felicidade por retornar ao Cruz-Maltino e analisou sua atuação ao lado de Jair
Juventude confirma a contratação por empréstimo de Sforza, volante do Vasco
O vínculo vai até o fim da temporada
Sem Paulinho e Tchê Tchê, Vasco divulga relacionados para enfrentar o Botafogo
Os recém-chegados Robert Renan e Matheus França não estão na lista; Paulo Henrique volta
