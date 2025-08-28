São Januário foi palco de Vasco x Botafogo, pela Copa do BrasilMatheus Lima/Vasco

O árbitro Anderson Daronco relatou na súmula objetos arremessados no campo pela torcida do Vasco, no 1 a 1 com o Botafogo, pela Copa do Brasil. Segundo ele, "um objeto pequeno de plástico rígido" acertou o auxiliar Victor Hugo Imazu dos Santos, quando a arbitragem se encaminhava para o vestiário de São Januário.

Vasco identificou torcedor

Segundo o árbitro, o auxiliar não se machucou e um funcionário do Cruz-Maltino informou que "foi lavrado boletim de ocorrência identificando o torcedor". Com a identificação do responsável, diminui o risco de o clube ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).
Em casos de objetos arremessados, o STJD costuma absolver o clube mandante quando o torcedor responsável é identificado.

Risco de multa

Ainda assim, o Vasco pode ser multado de R$ 100 a R$ 100 mil por infração do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Isso porque, a súmula também aponta que "um copo plástico com líquido amarelado" foi arremessado no campo, aos 34 minutos do primeiro tempo.