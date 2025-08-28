Diniz em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - Depois de ter dificuldades para contratação reforços, o Vasco finalmente nos últimos dias conseguiu oficializar algumas contratações para o segundo semestre. No entanto, o torcedor do clube carioca terá que esperar um pouco para ver a estreia dos seus novos jogadores.
"Em relação ao Robert Renan e ao Matheus França, a gente tem que ter um pouco de calma, porque assim, faz muito tempo que eles não jogam. O último jogo do Robert foi em maio e ele estava na Arábia Saudita. E o Matheus França teve um período de férias, ele teve uma lesão e estava voltando a trabalhar com o time agora, faz uma semana, uns 10 dias. Agora que a Data Fifa vai ajudar, mas a gente precisa ter um pouco de calma para saber quando a gente vai poder usar os dois na plenitude", disse Fernando Diniz em coletiva.
A posição de zagueiro era considerada a principal carência do elenco do Vasco, além de Robert Renan, o clube carioca está bem perto de oficializar a contratação de Carlos Cuesta, do Galatasaray. Ainda existe a possibilidade de chegar mais um atleta para o setor.
Além da dupla citada por Fernando Diniz, o Vasco também oficializou a chegada de Andrés Gómez, atacante colombiano, que atuava pelo Rennes, da França. O clube carioca também acertou a saída de alguns atletas como os zagueiro João Victor e Luiz Gustavo, além do volante Juan Sforza.