Diniz em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco prega cautela com estreia de reforços
Cruz-Maltino anunciou zagueiro Robert Renan, meia-atacante Matheus França e atacante Andrés Gomez
Vasco fica perto de negociar Figueiredo com time português
Atacante deve assinar por três temporadas com os europeus
Juan Sforza explica saída do Vasco para o Juventude
Volante foi apresentado como reforço do clube da Caxias do Sul nesta quinta-feira (28)
Vasco tem negociações avançadas para contratar meia paraguaio
Jogador deve desembarcar no Rio na próxima semana
Jair explica rasteira em árbitro de Vasco x Botafogo: 'Calor do jogo'
Volante do Cruz-Maltino pediu desculpas a Anderson Daronco pelo lance curioso
Cauan Barros e Jair se fortalecem em briga pela titularidade no Vasco
Dupla foi essencial para o bom desempenho do Cruz-Maltino nas quartas da Copa do Brasil
Reforço do Vasco, Matheus França recebe elogios de Diniz: 'Muito polivalente'
O treinador ainda destacou que o atleta é 'um jogador muito dinâmico'
