Matheus França é um dos reforços do Vasco para a temporadaMatheus Lima/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Um dos reforços do Vasco para a sequência da temporada, Matheus França já recebeu elogios de Fernando Diniz. Na entrevista coletiva após o empate com o Botafogo por 1 a 1, o treinador deu destaque para a polivalência do meia-atacante. Ele explicou que o atleta pode atuar em várias funções tanto no meio quanto no ataque.
"É um jogador que gosto muito, acabei jogando contra o Matheus em 2023 algumas vezes. Peguei o momento que ele foi titular do Flamengo na maioria dos jogos com o Vítor Pereira, na época. Ele é um jogador muito dinâmico. Ele pode jogar em qualquer posição da frente, até de camisa 8. Vejo o Matheus como um jogador muito polivalente, tem recursos para jogar de ponta, de 10, de 8, de falso 9. Essa polivalência contribuiu para que eu quisesse trazê-lo", afirmou Diniz.
Leia mais: Vasco prega cautela com estreia de reforços
O Cruz-Maltino oficializou a contratação de Matheus França, cria do Flamengo, na última terça-feira (26). O jogador pertence ao Crystal Palace, da Inglaterra, e assinou vínculo de empréstimo válido até o fim de junho de 2026.
O nome de Matheus apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no mesmo dia, mas ele não foi relacionado para o clássico com o Botafogo da última quarta (27). Ele está à disposição para a sequência da temporada do Vasco, incluindo o jogo da volta da Copa do Brasil, em 11 de setembro.