Matheus França é um dos reforços do Vasco para a temporadaMatheus Lima/Vasco
Reforço do Vasco, Matheus França recebe elogios de Diniz: 'Muito polivalente'
O treinador ainda destacou que o atleta é 'um jogador muito dinâmico'
Cauan Barros e Jair se fortalecem em briga pela titularidade no Vasco
Dupla foi essencial para o bom desempenho do Cruz-Maltino nas quartas da Copa do Brasil
Daronco relata que objeto arremessado por torcedor do Vasco acertou auxiliar
Ainda segundo árbitro na súmula, um copo plástico também foi jogado no campo
Vasco prega cautela com estreia de reforços
Cruz-Maltino anunciou zagueiro Robert Renan, meia-atacante Matheus França e atacante Andrés Gomez
Diniz vê pênalti não assinalado para o Vasco e cita falta de critério: 'Irrita muito'
Lance aconteceu no segundo tempo do empate do Cruz-Maltino por 1 a 1 com o Botafogo
Barros aponta evolução do Vasco no empate com o Botafogo: 'Praticamente mudou tudo'
Volante também destacou a felicidade por retornar ao Cruz-Maltino e analisou sua atuação ao lado de Jair
