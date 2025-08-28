Sforza com a camisa do JuventudeDivulgação/X @ECJuventude

Apresentado nesta quinta-feira (28), Juan Sforza explicou a saída do Vasco para o Juventude por empréstimo. Na entrevista coletiva, o volante destacou a vontade de se juntar ao clube Caxias do Sul para "seguir somando minutos" e voltar a jogar no nível que busca.
"É uma oportunidade muito boa que apresentou para mim. Falamos com Vasco e com Juventude. Eu tinha muita vontade de vir para seguir somando minutos e voltar a jogar ao nível que eu quero. Estou muito contente com você e com o Vasco, que me deixaram vir para cá para aproveitar essa oportunidade", disse Sforza.
Cria do Newell's Old Boys, Sforza chegou ao Cruz-Maltino em 2024. Naquela temporada, ele disputou 39 partidas, fez um gol e deu uma assistência. Em 2025, porém, participou de apenas cinco partidas.
"O Vasco é um time muito grande, que tem muita mudança. O ano passado foi um ano complicado no Vasco porque tivemos três ou quatro treinadores. Quando isso acontece não é fácil. Cheguei com Ramón Díaz. Depois tivemos, Rafael Paiva, Álvaro Pacheco e Felipe Maestro", analisou o volante.
"Então, com tanta mudança não é fácil jogar. Mas ainda consegui jogar bastante. Acho que foi um ano bom de adaptação ao país", completou.
O Juventude oficializou a contratação de Sforza por empréstimo junto ao Vasco na noite da última quarta-feira (27). O vínculo do argentino com o clube de Caxias do Sul vai até o fim da temporada.