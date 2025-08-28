Anderson Daronco cai no chão após receber uma rasteira de JairReprodução de vídeo
a rasteira no daronco kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/QdDOErXy7M— out of context brasileirão (@oocbrsao) August 28, 2025
Jair explica rasteira em árbitro de Vasco x Botafogo: 'Calor do jogo'
Volante do Cruz-Maltino pediu desculpas a Anderson Daronco pelo lance curioso
