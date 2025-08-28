Anderson Daronco cai no chão após receber uma rasteira de Jair - Reprodução de vídeo

Anderson Daronco cai no chão após receber uma rasteira de JairReprodução de vídeo

Publicado 28/08/2025 16:12

rasteira que derrubou o árbitro Anderson Daronco e se explicou.

Jair foi um dos protagonistas do empate em 1 a 1 entre Vasco Botafogo , pela Copa do Brasil, não apenas pelo gol marcado. O volante vascaíno também chamou a atenção pelae se explicou.

a rasteira no daronco kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/QdDOErXy7M — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 28, 2025

"No calor do jogo, nem percebi. Depois que eu vi o vídeo (do lance). Na verdade, eu ia para a segunda bola (sobra na marcação) e acabei atropelando ele, até peço desculpas. Não foi minha intenção", afirmou Jair, que não escondeu o sorriso ao ser perguntado de brincadeira se o lance foi falta:



"Foi falta (risos), até pedi desculpas para ele depois. Mas isso faz parte também", completou.



A rasteira de Jair aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. Quando o árbitro caiu no chão (e logo depois levantou), a torcida do Vasco vibrou e gritou pelo nome do jogador, que esperou pelo fim da jogada para cumprimentar Daronco e se desculpar.