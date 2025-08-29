Nathan Silva defende o Pumas - Divulgação/ Pumas

Publicado 29/08/2025 08:30

Rio - O Vasco desistiu da contratação do zagueiro Nathan Silva, de 28 anos, que defende o Pumas, do México. O clube carioca chegou a oferecer algo em torno de 5,2 milhões de dólares (cerca de R$ 28,17 milhões) pelo jogador, mas o clube mexicano recusou. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Revelado na base do Atlético-MG, ele passou pela Ponte Preta, Atlético-GO e Coritiba, antes de se firmar no próprio clube mineiro. Seu principal momento foi em 2021, quando ele fez parte do grupo campeão do Estadual, da Copa do Brasil e do Brasileiro pelo Galo.

Desde 2023 atuando fora do futebol do Brasil, Nathan Silva entrou em campo pelo clube mexicano em 88 partidas, fez cinco gols e deu uma assistência.

O setor defensivo é considerado o mais carente do elenco do Vasco por Fernando Diniz. A seu pedido, o clube fechou com Robert Renan e com Carlos Cuesta, mas ainda busca mais um atleta.

O Vasco, de maneira oficial, desistiu da contratação de Nathan Silva. O clube entendeu que chegou ao limite financeiro para ter o zagueiro, mas o Pumas não aceitou os valores oferecidos (informalmente o Vasco chegou a oferecer 5,2 milhões de dólares). Fim das tratativas.