Nesta quinta-feira (28), a Uefa realizou o sorteio da Liga dos Campeões 2025/26, e os confrontos da fase de liga foram definidos. A cerimônia aconteceu no Grimaldi Forum, em Mônaco, e contou com a participação de Ibrahimovic e Kaká.

No total, 36 equipes disputam a fase de liga. Para o sorteio, elas ficaram divididas em quatro potes, com nove em cada um. Quando um time foi sorteado, o computador definiu seus oito adversários.

Cada equipe joga quatro vezes em casa e quatro vezes fora. Os oito primeiros colocados garantem vaga nas oitavas de final. Times que ficarem entre a nona e a 24ª posição disputam a fase playoffs para avançar ao mata-mata.

A fase de liga começa no dia 16 de setembro e termina em 28 de janeiro. A final da competição europeia está marcada para acontecer no dia 30 de maio de 2026, em Budapeste.

Veja os confrontos

ADVERSÁRIOS DOS TIMES QUE ESTAVAM NO POTE 1

Bayern de Munique: Chelsea (C), PSG (F), Club Brugge (C), Arsenal (F), Sporting (C), PSV (F), Union SG (C) e Pafos (F).

Chelsea: Barcelona (C), Bayern de Munique (F), Benfica (C), Atalanta (F), Ajax (C), Napoli (F), Pafos (C) e Qarabag (F).

Real Madrid: Manchester City (C), Liverpool (F), Juventus (C), Benfica (F), Olympique de Marselha (C), Olympiacos (F), Monaco (C) e Kairat Almaty (F).

Inter de Milão: Liverpool (C), Borussia Dortmund (F), Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Slavia Praga (C), Ajax (F), Kairat Almaty (C) e Union SG (F).

Borussia Dortmund: Inter de Milão (C), Manchester City (F), Villarreal (C), Juventus (F), Bodo/Glimt (C), Tottenham (F), Athletic (C) e Copenhagen (F).

Liverpool: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Atlético de Madrid (C), Eintracht Frankfurt (F), PSV (C), Olympique de Marselha (F), Qarabag (C) e Galatasaray (F).

Barcelona: PSG (C), Chelsea (F), Eintracht Frankfurt ((C), Club Brugge (F), Olympiacos (C), Slavia Praga (F), Copenhagen (C) e Newcastle (F).

PSG: Bayern de Munique (C), Barcelona (F), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (F), Tottenham (C), Sporting (F), Newcastle (C) e Athletic (F).

Manchester City: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (F), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (F), Napoli (C), Bodo/Glimt (F), Galatasary (C) e Monaco (F).

ADVERSÁRIOS DOS TIMES QUE ESTAVAM NO POTE 2

Bayer Leverkusen: PSG (C), Manchester City (F), Villarreal (C), Benfica (F), PSV (C), Olympiacos (F), Newcastle (C) e Copenhagen (F).

Arsenal: Bayern de Munique (C), Inter de Milão (F), Atlético de Madrid (C), Club Brugge (F), Olympiacos (C), Slavia Praga (F), Kairat Almaty (C) e Athletic (F).

Atalanta: Chelsea (C), PSG (F), Club Brugge (C), Eintracht Frankfurt (F), Slavia Praga (C), Olympique de Marselha (F), Athletic (C) e Union SG (F).

Benfica: Real Madrid (C), Chelsea (F), Bayer Leverkusen (C), Juventus (F), Napoli (C), Ajax (F), Qarabag (C) e Newcastle (F).

Club Brugge: Barcelona (C), Bayern de Munique (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Olympique de Marselha (C), Sporting (F), Monaco (C) e Kairat Almaty (F).

Eintracht Frankfurt: Liverpool (C), Barcelona (F), Atalanta (C), Atlético de Madrid (F), Tottenham (C), Napoli (F), Galatasary (C) e Qarabag (F).

Juventus: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (F), Benfica (C), Villarreal (F), Sporting (C), Bodo/Glimt (F), Pafos (C) e Monaco (F).

Atlético de Madrid: Inter de Milão (C), Liverpool (F), Eintracht Frankfurt (C), Arsenal (F), Bodo/Glimt (C), PSV (F), Union SG (C) e Galatasary (F).

Villarreal: Manchester City (C), Borussia Dortmund (F), Juventus (C), Bayer Leverkusen (F), Ajax (C), Tottenham (F), Copenhagen (C) e Pafos (F).

ADVERSÁRIOS DOS TIMES QUE ESTAVAM NO POTE 3

Olympique de Marselha: Liverpool (C), Real Madrid (F), Atalanta (C), Club Brugge (F), Ajax (C), Sporting (F), Newcastle (C) e Union SG (F).

Tottenham: Borussia Dortmund (C), PSG (F), Villarreal (C), Eintracht Frankfurt (F), Slavia Praga (C), Bodo/Glimt (F), Copenhagen (C) e Monaco (F).

Bodo/Glimt: Manchester City (C), Borussia Dortmund (F), Juventus (C), Atlético de Madrid (F), Tottenham (C), Slavia Praga (F), Monaco (C) e Galatasaray (F).

Sporting: PSG (C), Bayern de Munique (F), Club Brugge (C), Juventus (F), Olympique de Marselha (C), Napoli (F), Kairat Almaty (C) e Athletic (F).

Olympiacos: Real Madrid (C), Barcelona (F), Bayer Leverkusen (C), Arsenal (F), PSV (C), Ajax (F), Pafos (C) e Kairat Almaty (F).

Ajax: Inter de Milão (C), Chelsea (F), Benfica (C), Villarreal (F), Olympiacos (C), Olympique de Marselha (F), Galatasaray (C) e Qarabag (F).

Slavia Praga: Barcelona (C), Inter de Milão (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Bodo/Glimt (C), Tottenham (F), Athletic Bilbao (C) e Pafos (F).

PSV: Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Atlético de Madrid (C), Bayer Leverkusen (F), Napoli (C), Olympiacos (F), Union SG (C) e Newcastle (F).

Napoli: Chelsea (C), Manchester City (F), Eintracht Frankfurt (C), Benfica (F), Sporting (C), PSV (F), Qarabag (C) e Copenhagen (F).

ADVERSÁRIOS DOS TIMES QUE ESTAVAM NO POTE 4

Athletic: PSG (C), Borussia Dortmund (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Sporting (C), Slavia Praga (F), Qarabag (C) e Newcastle (F).

Qarabag: Chelsea (C), Liverpool (F), Eintracht Frankfurt (C), Benfica (F), Ajax (C), Napoli (F), Copenhagen (F) e Athletic (C).

Monaco: Manchester City (C), Real Madrid (F), Juventus (C), Club Brugge (F), Tottenham (C), Bodo/Glimt (F), Galatasary (C) e Pafos (F).

Galatasary: Liverpool (C), Manchester City (F), Atlético de Madrid (C), Eintracht Franfurt (F), Bodo/Glimt (C), Ajax (F), Union SG (C) e Monaco (F).

Newcastle: Barcelona (C), PSG (F), Benfica (C), Bayer Leverkusen (F), PSV (C), Olympique de Marselha (F), Athletic (C) e Union SG (F).

Union SG: Inter de Milão (C), Bayern de Munique (F), Atalanta C), Atlético de Madrid (F), Olympique de Marselha (C), PSV (F), Newcastle (C) e Galatasary (F).

Pafos: Bayern de Munique (C), Chelsea (F), Villarreal (C), Juventus (F), Slavia Praga (C), Olympiacos (F), Monaco (C) e Kairat Almaty (F).

Copenhagen: Borussia Dortmund (C), Barcelona (F), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (F), Napoli (C), Tottenham (F), Kairat Almaty (C) e Qarabag (F).

Kairat Almaty: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), Arsenal (F), Olympiacos (C), Sporting (F), Pafos (C) e Copenhagen (F).