Nesta quinta-feira (28), a Uefa realizou o sorteio da Liga dos Campeões 2025/26, e os confrontos da fase de liga foram definidos. A cerimônia aconteceu no Grimaldi Forum, em Mônaco, e contou com a participação de Ibrahimovic e Kaká.
No total, 36 equipes disputam a fase de liga. Para o sorteio, elas ficaram divididas em quatro potes, com nove em cada um. Quando um time foi sorteado, o computador definiu seus oito adversários.
Cada equipe joga quatro vezes em casa e quatro vezes fora. Os oito primeiros colocados garantem vaga nas oitavas de final. Times que ficarem entre a nona e a 24ª posição disputam a fase playoffs para avançar ao mata-mata.
A fase de liga começa no dia 16 de setembro e termina em 28 de janeiro. A final da competição europeia está marcada para acontecer no dia 30 de maio de 2026, em Budapeste.
Veja os confrontos
ADVERSÁRIOS DOS TIMES QUE ESTAVAM NO POTE 1
Bayern de Munique: Chelsea (C), PSG (F), Club Brugge (C), Arsenal (F), Sporting (C), PSV (F), Union SG (C) e Pafos (F).
Chelsea: Barcelona (C), Bayern de Munique (F), Benfica (C), Atalanta (F), Ajax (C), Napoli (F), Pafos (C) e Qarabag (F).
Real Madrid: Manchester City (C), Liverpool (F), Juventus (C), Benfica (F), Olympique de Marselha (C), Olympiacos (F), Monaco (C) e Kairat Almaty (F).
Inter de Milão: Liverpool (C), Borussia Dortmund (F), Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Slavia Praga (C), Ajax (F), Kairat Almaty (C) e Union SG (F).
Borussia Dortmund: Inter de Milão (C), Manchester City (F), Villarreal (C), Juventus (F), Bodo/Glimt (C), Tottenham (F), Athletic (C) e Copenhagen (F).
Liverpool: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Atlético de Madrid (C), Eintracht Frankfurt (F), PSV (C), Olympique de Marselha (F), Qarabag (C) e Galatasaray (F).
Barcelona: PSG (C), Chelsea (F), Eintracht Frankfurt ((C), Club Brugge (F), Olympiacos (C), Slavia Praga (F), Copenhagen (C) e Newcastle (F).
PSG: Bayern de Munique (C), Barcelona (F), Atalanta (C), Bayer Leverkusen (F), Tottenham (C), Sporting (F), Newcastle (C) e Athletic (F).
Manchester City: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (F), Bayer Leverkusen (C), Villarreal (F), Napoli (C), Bodo/Glimt (F), Galatasary (C) e Monaco (F).
ADVERSÁRIOS DOS TIMES QUE ESTAVAM NO POTE 2
Bayer Leverkusen: PSG (C), Manchester City (F), Villarreal (C), Benfica (F), PSV (C), Olympiacos (F), Newcastle (C) e Copenhagen (F).
Arsenal: Bayern de Munique (C), Inter de Milão (F), Atlético de Madrid (C), Club Brugge (F), Olympiacos (C), Slavia Praga (F), Kairat Almaty (C) e Athletic (F).
Atalanta: Chelsea (C), PSG (F), Club Brugge (C), Eintracht Frankfurt (F), Slavia Praga (C), Olympique de Marselha (F), Athletic (C) e Union SG (F).
Benfica: Real Madrid (C), Chelsea (F), Bayer Leverkusen (C), Juventus (F), Napoli (C), Ajax (F), Qarabag (C) e Newcastle (F).
Club Brugge: Barcelona (C), Bayern de Munique (F), Arsenal (C), Atalanta (F), Olympique de Marselha (C), Sporting (F), Monaco (C) e Kairat Almaty (F).
Eintracht Frankfurt: Liverpool (C), Barcelona (F), Atalanta (C), Atlético de Madrid (F), Tottenham (C), Napoli (F), Galatasary (C) e Qarabag (F).
Juventus: Borussia Dortmund (C), Real Madrid (F), Benfica (C), Villarreal (F), Sporting (C), Bodo/Glimt (F), Pafos (C) e Monaco (F).
Atlético de Madrid: Inter de Milão (C), Liverpool (F), Eintracht Frankfurt (C), Arsenal (F), Bodo/Glimt (C), PSV (F), Union SG (C) e Galatasary (F).
Villarreal: Manchester City (C), Borussia Dortmund (F), Juventus (C), Bayer Leverkusen (F), Ajax (C), Tottenham (F), Copenhagen (C) e Pafos (F).
ADVERSÁRIOS DOS TIMES QUE ESTAVAM NO POTE 3
Olympique de Marselha: Liverpool (C), Real Madrid (F), Atalanta (C), Club Brugge (F), Ajax (C), Sporting (F), Newcastle (C) e Union SG (F).
