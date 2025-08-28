ESPN - Reprodução

Publicado 28/08/2025 18:14

Luisão é o novo comentarista da ESPN Reprodução Rio - O ex-zagueiro Luisão, que teve passagem marcante no Cruzeiro e na seleção brasileira, é o novo comentarista da ESPN. A contratação foi anunciada pela emissora nesta quinta-feira (28).

Em sua trajetória no canal, Luisão integrará, principalmente, o programa "Resenha", que conta com jogadores e ex-jogadores. Ele se junta ao time que já conta com Fábio Luciano, Fábio Santos, Diego Lugano, Luís Fabiano, Amoroso, Zé Elias e Zinho.

Como jogador, Luisão se tornou ídolo do Cruzeiro e do Benfica. Na Raposa, fez parte do time histórico de 2003, que conquistou o Campeonato Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil daquele ano. Pelo time português, foram 538 partidas ao longo de 15 anos, se tornando o segundo jogador que mais defendeu o clube.

As boas atuações na Europa lhe garantiram vaga na seleção brasileira. Disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010 com a Amarelinha e conquistou os títulos da Copa América de 2004 e o bicampeonato da Copa das Confederações em 2005 e 2009.