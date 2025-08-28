Fabrício Bruno brilhou na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-MG - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 28/08/2025 18:13

"Sempre fui um cara muito tranquilo e muito pé no chão em toda a minha carreira. Muita gente reclama dos meus posicionamentos, mas nunca vou me esconder atrás de ninguém para se posicionar. A convocação... É uma semana especial, uma semana importante não só para mim, mas também pelo Kaio Jorge", disse Fabrício Bruno, na zona mista.

"Sou grato a Deus pelas oportunidades, ao clube, que sempre me estende a mão nos momentos que preciso para executar meu futebol. Fico feliz pelo gol e pela convocação, uma semana que vai ficar marcada para sempre na minha carreira", completou.

Fabrício Bruno balançou as redes aos dez minutos do segundo tempo. Ele avançou livre de marcação pelo meio, a marcação não apertou e finalizou de longe para fazer o primeiro gol da Raposa na partida. Kaio Jorge, que também foi convocado, fechou a conta.

"Vi um clarão na minha frente e deu para dar uma arrancada boa. Quis, sim, chutar para o gol, mas não esperava que iria sair meio que de uma forma 'lenta', mas o mais importante é que fiz o gol e abri o caminho da nossa vitória", afirmou o zagueiro.

Cruzeiro e Atlético-MG voltam a se enfrentar depois da data Fifa. O jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil acontecerá no dia 11 de setembro, a partir das 19h30, no Mineirão.