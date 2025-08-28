Fabrício Bruno brilhou na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-MGGustavo Aleixo/Cruzeiro
Ex-Flamengo vive semana com golaço e convocação: 'Vai ficar marcada'
Fabrício Bruno foi chamado para a Seleção na segunda (25) e fez uma pintura no clássico mineiro na quarta (27)
Ex-Flamengo vive semana com golaço e convocação: 'Vai ficar marcada'
Fabrício Bruno foi chamado para a Seleção na segunda (25) e fez uma pintura no clássico mineiro na quarta (27)
Neymar realiza trabalho com bola e pode reforçar o Santos contra o Fluminense
Craque deverá voltar aos treinamentos nos próximos dias e a tendência é que seja titular contra o Tricolor
Bia Haddad celebra vitória em 'batalha mental' na segunda rodada do US Open
Brasileira venceu a suíça Viktorija Golubic por 6/1 e 6/4
Juan Sforza explica saída do Vasco para o Juventude
Volante foi apresentado como reforço do clube da Caxias do Sul nesta quinta-feira (28)
Vasco tem negociações avançadas para contratar meia paraguaio
Jogador deve desembarcar no Rio na próxima semana
Ibrahimovic participa do sorteio da Liga Campeões e recebe prêmio da Uefa
Ex-jogador foi homenageado com o President Award
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.