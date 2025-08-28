O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, ao lado de IIbrahimovicFrederic Dides / AFP
Ibrahimovic participa do sorteio da Liga Campeões e recebe prêmio da Uefa
Ex-jogador foi homenageado com o President Award
Autor do gol do Botafogo, Arthur Cabral analisa empate com o Vasco: 'Não foi ruim'
Centroavante abriu o placar em bonita cabeçada logo no começo do clássico, pela Copa do Brasil
Jair explica rasteira em árbitro de Vasco x Botafogo: 'Calor do jogo'
Volante do Cruz-Maltino pediu desculpas a Anderson Daronco pelo lance curioso
Fluminense conta com Thiago Silva e uma série de retornos para enfrentar o Bahia
Renato Gaúcho terá força máxima para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira (26), pela Copa do Brasil
UFC Rio tem mais dois duelos envolvendo brasileiros confirmados; veja o card
Marcado para o dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, o UFC Rio terá Charles do Bronx na luta principal e outras atrações
TNT Sports anuncia novo comentarista para jogos e programação digital
Jornalista retorna ao Brasil após mais de dez anos como correspondente internacional da marca
