Rio - A presença de Zlatan Ibrahimovic, que está há dois anos aposentado, foi uma das principais atrações do sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões, realizado nesta quinta-feira (28). Além de fazer parte da cerimônia, o ex-jogador ganhou o Prêmio do Presidente (President Awards).
Alfredo Di Stéfano, Bobby Charlton e Johan Cruyff foram reconhecidos em anos anteriores. O título é destinado para figuras do esporte que se destacaram por grandes feitos e atitudes inspiradoras. Neste ano, o craque foi o escolhido.
O sueco esteve também no vídeo da abertura da cerimônia ganhando massagem e dialogando com o presidente da Uefa ,Aleksander Ceferin. Durante a conversa, o ex-centroavante faz uma piada com a estrutura da nova Liga dos Campeões: "Você precisou de seis anos para montar esse formato? Que 'gênio'. Eu teria demorado somente seis minutos".
Apesar das conquistas em sua carreira, Ibrahimovic não vive um bom momento como dirigente. O sueco, que hoje ocupa cargo de liderança no Milan, vem sendo criticado por sua atuação, enquanto o clube sofre com a ausência em torneios europeus após terminar a edição passada do Campeonato Italiano na oitava posição.
Ibrahimovic se despediu dos gramados aos 41 anos
