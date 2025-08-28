Arthur Cabral celebra gol marcado pelo Botafogo sobre o Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo

Rio - Autor do gol do Botafogo, Arthur Cabral analisou o resultado diante do Vasco, em São Januário, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Glorioso empatou em 1 a 1 com o Cruz-Maltino, na última quarta-feira (27), e decidirá a classificação no Nilton Santos, dia 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília). 
"O resultado não foi ruim, mas com certeza sempre entramos pensando em ganhar e queríamos ter saído com a vitória. Infelizmente não foi possível. Agora vamos decidir dentro de casa, com o apoio da nossa torcida. É fazer valer esse jogo para conseguirmos a vaga", disse o centroavante em entrevista ao canal oficial do clube. 
O camisa 98 abriu o placar logo no começo do confronto. Em cruzamento perfeito de Alex Telles, ele subiu livre de marcação na entrada da área e acertou uma cabeçada de almanaque para superar Léo Jardim. 
Arthur Cabral chegou ao Botafogo para a disputa do Mundial de Clubes, em junho. Desde então, atuou em 13 jogos - sendo dez como titular -, fez quatro gols e deu duas assistências. 