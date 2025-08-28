Kayke em jogo do Botafogo no Campeonato Carioca - Vitor Silva/Botafogo

Kayke em jogo do Botafogo no Campeonato CariocaVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2025 11:49 | Atualizado 28/08/2025 11:49

DIA. Rio - O Fortaleza encaminhou a contratação por empréstimo do atacante Kayke, uma das joias da base do Botafogo . A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo

O jogador de 19 anos já está em Fortaleza para assinar com o Leão do Pici. O atacante ganhou destaque no início da temporada, durante o Campeonato Carioca. Ele disputou nove partidas no Estadual e anotou três gols.

Kayke também foi acionado na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, e no jogo da volta da Recopa Sul-Americana, diante do Racing. Neste ano na base, ele também foi o artilheiro do Glorioso na Dallas Cup, com cinco gols.