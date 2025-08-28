Kayke em jogo do Botafogo no Campeonato CariocaVitor Silva/Botafogo

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Rio - O Fortaleza encaminhou a contratação por empréstimo do atacante Kayke, uma das joias da base do Botafogo. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo DIA.
O jogador de 19 anos já está em Fortaleza para assinar com o Leão do Pici. O atacante ganhou destaque no início da temporada, durante o Campeonato Carioca. Ele disputou nove partidas no Estadual e anotou três gols.
Leia mais: West Ham volta à carga por John, e Bota trava empréstimo de Léo Linck
Kayke também foi acionado na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, e no jogo da volta da Recopa Sul-Americana, diante do Racing. Neste ano na base, ele também foi o artilheiro do Glorioso na Dallas Cup, com cinco gols.
No primeiro semestre, o Botafogo renovou o contrato de Kayke. O vínculo do jovem atacante com o Alvinegro até o fim de 2028.