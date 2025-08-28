Kayke em jogo do Botafogo no Campeonato CariocaVitor Silva/Botafogo
Fortaleza encaminha a contratação por empréstimo de atacante do Botafogo
Jogador se destacou no Campeonato Carioca deste ano
West Ham volta à carga por John e Botafogo trava empréstimo de Léo Linck
Goleiro estava a caminho de equipe saudita
Botafogo aguarda Data Fifa para recuperar Cuiabano
Lateral sofreu lesão e não atua desde o começo do mês
Davide analisa empate do Botafogo em São Januário: 'Território hostil'
Treinador destacou que não foi possível 'jogar um jogo bonito' e explicou a escolha por dois centroavantes
Kaio Pantaleão elogia o Botafogo após empate com o Vasco: 'A gente jogou bem'
As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil
Alvo do Botafogo, zagueiro do Atlético-GO acerta com clube paulista
Jogador será cedido por empréstimo com obrigação de compra
