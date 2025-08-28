Goleiro titular do Botafogo, John desperta o interesse do West Ham - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/08/2025 09:30

Rio - O goleiro do Botafogo, John, de 29 anos, pode não terminar a temporada pelo clube carioca. De acordo com informações do repórter da Rede Globo, Marcelo Courrege, o West Ham, da Inglaterra, voltou a carga pelo jogador e a situação fez o Alvinegro travar, no momento, o empréstimo de Léo Linck para o futebol saudita.

O clube inglês retomou as conversas por John por conta do início do goleiro Mads Hermansen, contratado por 18 milhões de libras (R$ 87,7 milhões). Em seus dois primeiros jogos, ele levou oito gols e falhou em alguns. Na terceira partida, já foi para o banco.

John esteve bem perto de trocar o Botafogo pelo West Ham, porém, o goleiro acabou não chegando a um acordo com o clube inglês. Na ocasião, o Alvinegro aceitou a proposta e contratou Neto, que estava no futebol europeu, e seria sua reposição, mas acabou ficando no banco.

Com os dois goleiros no elenco, o clube carioca já tinha dado o "ok" para liberar Léo Linck, que se tornou terceira opção, mas com a possível saída de John, a negociação com o Al Najma foi paralisada.