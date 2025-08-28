Zagueiro do Botafogo, Marquinhos é chamado para treino da Seleção Brasileira - Divulgação/ Botafogo

Publicado 28/08/2025 19:42

Rio - Destaque da base do Botafogo, o zagueiro Marquinhos foi convidado para integrar o treino da seleção brasileira, na preparação para a partida contra o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jovem recebeu o convite de Rodrigo Caetano, coordenador executivo de seleções.

O atleta chega na segunda-feira (1) na Granja Comary, em Teresópolis. O defensor, de 18 anos, também atua como volante e é destaque do Botafogo no sub-20. No Carioca da categoria, Marquinhos participou da vitória por 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (28), deixando um dos gols do jogo.

O zagueiro chegou no Botafogo transferido do Vasco, que estava reformulando as bases do clube, em 2024. Além disso, em janeiro deste ano, foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Marquinhos tem 1,86 de altura e é considerado uma promessa. O jovem chama atenção pela qualidade técnica e já esteve em treinos com o elenco profissional, até mesmo com o técnico Davide Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.