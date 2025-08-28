Chris Ramos em ação pelo Botafogo contra o VascoReprodução / Instagram @chrisramos11
Chris Ramos tranquiliza torcida do Botafogo após choque de cabeça: 'Apenas um susto'
Espanhol levou a pior em disputa pelo alto com Léo Jardim e precisou deixar São Januário de ambulância
Chris Ramos tranquiliza torcida do Botafogo após choque de cabeça: 'Apenas um susto'
Espanhol levou a pior em disputa pelo alto com Léo Jardim e precisou deixar São Januário de ambulância
Vitinho lamenta gol sofrido pelo Botafogo contra o Vasco: 'Não pode'
Glorioso saiu na frente, mas cedeu o empate ao Cruz-Maltino ainda na primeira etapa
Fortaleza encaminha a contratação por empréstimo de atacante do Botafogo
Jogador se destacou no Campeonato Carioca deste ano
West Ham volta à carga por John e Botafogo trava empréstimo de Léo Linck
Goleiro estava a caminho de equipe saudita
Botafogo aguarda Data Fifa para recuperar Cuiabano
Lateral sofreu lesão e não atua desde o começo do mês
Davide analisa empate do Botafogo em São Januário: 'Território hostil'
Treinador destacou que não foi possível 'jogar um jogo bonito' e explicou a escolha por dois centroavantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.