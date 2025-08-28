Chris Ramos em ação pelo Botafogo contra o Vasco - Reprodução / Instagram @chrisramos11

Chris Ramos em ação pelo Botafogo contra o VascoReprodução / Instagram @chrisramos11

Publicado 28/08/2025 15:19 | Atualizado 28/08/2025 15:21

Rio - Atacante do Botafogo , Chris Ramos tranquilizou e garantiu que a pancada na cabeça que sofreu no clássico com o Vasco, na última quarta-feira (27), foi apenas "um susto". O espanhol precisou deixar São Januário de ambulância e preocupou o torcedor do Glorioso.

"Tudo para decidir para a volta em nossa casa. Muito obrigado pelas mensagens de apoio, felizmente estou bem e tudo ficou em um susto", escreveu Chris Ramos em seu perfil nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 10 do segundo tempo, quando o atacante foi disputar uma bola pelo alto dentro da área do Vasco e levou a pior em choque com Léo Jardim. Ele ficou dois minutos sendo atendido no gramado e, posteriormente, substituído por Savarino.

Apesar da boa notícia, Ramos não estará à disposição de Davide Ancelotti para enfrentar o Red Bull Bragantino, no sábado (30). Isso porque o árbitro Anderson Daronco relatou em sua súmula que o camisa 9 foi substituído pelo protocolo de concussão. Portanto, o atleta vai precisar ficar cinco dias sem treinar.