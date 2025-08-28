Vitinho em ação pelo Botafogo diante do Vasco, em São Januário - Vítor Silva / Botafogo

Vitinho em ação pelo Botafogo diante do Vasco, em São JanuárioVítor Silva / Botafogo

"É claro que queríamos sair com a vitória. Conversamos muito no vestiário que não podemos tomar o gol que tomamos. Trabalhamos para isso. Sabíamos das dificuldades do Vasco. No primeiro tempo eles tiveram bastante a bola, mas no segundo voltamos melhor. Poderíamos ter ocasionado mais jogadas de gol, mas não deu certo", comentou o defensor em entrevista à 'Botafogo TV'.

Jair foi o responsável por balançar a rede pelo Gigante da Colina. No lance, Nuno Moreira aproveitou sobra de cobrança de falta e levantou na área. A bola desviou e o volante, livre de marcação na segunda trave, só empurrou para dentro.

Com o resultado, a decisão da vaga será no Nilton Santos, dia 11 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília). Quem vencer vai avançar à semifinal. Em caso de nova igualdade, a classificação precisará ser definida nos pênaltis.

"Agora é aproveitar o jogo em casa, com a nossa torcida. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e passar para a próxima fase", projetou Vitinho.