Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/08/2025 15:30

Além disso, ao abordar a saída de bola, ele relembrou que o time, recentemente, fez jogos com zagueiros canhotos, já que Kaio Pantaleão estava lesionado. O italiano explicou que isso facilita o adversário a fazer a pressão alta.

"Eles precisam de tempo e treinos. Estamos procurando fazer coisas nos jogos, trocando posições, deixando o Danilo um pouco mais alto, às vezes o Marlon um pouco mais alto, às vezes deixando os dois um pouco mais altos… Esse é o problema de ter três jogos por semana. Só precisamos de tempo", disse o técnico.

"O Danilo precisa de tempo para se adaptar, porque é uma mudança grande, vem de uma lesão muito longa. Não jogou muito na temporada passada. É um jogador que gosta de atacar, assim como o Marlon. Eles precisam tempo, vão ter e acho que vai dar certo. Na saída de bola, tivemos problemas também porque jogamos muitas vezes com dois canhotos na defesa e é mais fácil para o adversário fazer a pressão alta", completou.

Quando conseguir mais tempo para executar sua estratégia, Davide Ancelotti explicou qual a identidade pretende implementar no Glorioso.

"Tem que ser um time que quer jogar atacando, mas depende muito dos jogadores que tenho no elenco. Se não tenho centroavantes, tenho que jogar sem. Eu tenho que adaptar ao elenco e ao rival. A ideia que temos que ter é ser uma equipe que jogue em ritmo alto, em transição rápida", afirmou o treinador.

"E, se tiver possibilidade de uma saída de bola limpa, tem que procurar fazê-la. Não é fácil sem treinos… Jogando 13 jogos em pouco mais de 35 dias é difícil treinar, temos claramente dificuldades, porque temos que ganhar jogos e fazer bons resultados", concluiu.