Cuiabano em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/08/2025 07:00

Rio - Com uma lesão no tornozelo esquerdo, o lateral Cuiabano, de 22 anos, não joga desde o último dia 2, quando entrou em campo na derrota para o Cruzeiro, no Nilton Santos, pelo Brasileiro. A pausa para os jogos das Eliminatórias será importante para o Botafogo recuperar o jogador.

"O Cuiabano pode estar em três semanas, mas ele está treinando na academia ainda, tem que passar por todo o processo de treinar no campo individualmente e pouco a pouco com o time. Agora temos a data Fifa que pode ajudar a ter um pouco de tempo para treinar com ele e para trabalhar", afirmou o treinador Davide Ancelotti.

A expectativa do Alvinegro é ter o retorno de Cuiabano para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, que irá acontecer no próximo dia 11, no Nilton Santos. A primeira partida terminou com empate de 1 a 1.

Cuiabano chegou ao Botafogo no ano passado e no total entrou em campo em 60 partidas pelo clube carioca, anotando sete gols e dando sete assistências pelo Alvinegro.