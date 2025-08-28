Cuiabano em treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo aguarda Data Fifa para recuperar Cuiabano
Lateral sofreu lesão e não atua desde o começo do mês
Zagueiro da base do Botafogo é chamado para treino da Seleção
Marquinhos foi convidado pelo coordenador executivo de seleções Rodrigo Caetano
Autor do gol do Botafogo, Arthur Cabral analisa empate com o Vasco: 'Não foi ruim'
Centroavante abriu o placar em bonita cabeçada logo no começo do clássico, pela Copa do Brasil
Davide explica dificuldade na saída de bola e analisa entrosamento de dupla
Técnico do Botafogo destacou que Danilo e Marlon precisam de tempo e treinos
Chris Ramos tranquiliza torcida do Botafogo após choque de cabeça: 'Apenas um susto'
Espanhol levou a pior em disputa pelo alto com Léo Jardim e precisou deixar São Januário de ambulância
Vitinho lamenta gol sofrido pelo Botafogo contra o Vasco: 'Não pode'
Glorioso saiu na frente, mas cedeu o empate ao Cruz-Maltino ainda na primeira etapa
Fortaleza encaminha a contratação por empréstimo de atacante do Botafogo
Jogador se destacou no Campeonato Carioca deste ano
