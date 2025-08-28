Troféu da Liga dos CampeõesValentin Flauraud / AFP
Uefa anuncia mudança de horário na final da Liga dos Campeões
A partir desta temporada, decisão começará três horas mais cedo que o habitual
Fluminense não vê elenco fechado mas entende que supriu carências apontadas por Renato Gaúcho
Tricolor trouxe três reforços depois da disputa do Mundial de Clubes
Samuel Lino descarta semelhanças entre Filipe Luís e Simeone: 'Totalmente diferente'
Atacante, de 25 anos, chegou ao Flamengo recentemente
Sorteio define os confrontos da fase de liga da Liga dos Campeões
No total, 36 equipes disputam esta fase da competição europeia
Fluminense confirma venda de Isaque e mantém porcentagem de direitos
Jovem de 18 anos é o primeiro nome da geração 'Esquadrilha 07' a ser negociado
Após susto na estreia, Bia Haddad vence e avança à terceira rodada do US Open
Brasileira bateu a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 0 e terá grande desafio na próxima fase
