Troféu da Liga dos Campeões - Valentin Flauraud / AFP

Publicado 28/08/2025 14:50

Antes do sorteio da fase de liga , a Uefa anunciou que a final da Champions League acontecerá mais cedo a partir desta temporada. Agora, a decisão será às 13h (de Brasília), três horas mais cedo que o habitual.

Segundo a entidade, a mudança "permite que os fãs aproveitem a ocasião sem se preocupar com a logística noturna". Na Europa, a bola rolava às 21h do horário local e, caso ocorresse prorrogação e pênaltis, os torcedores sairiam do estádio pouco antes da meia noite.

"O novo horário de início também se alinha a uma janela de transmissão mais acessível, ajudando a final a atingir um público televisivo e digital ainda maior em todo o mundo, com foco especial em envolver espectadores mais jovens", escreveu a Uefa.

A final da edição 25/26 está marcada para o dia 30 de maio de 2026. A sede escolhida para sediar o jogo decisivo foi a Puskás Arena, na Hungria.