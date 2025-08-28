Lionel Messi vive últimos momentos pela seleção da Argentina - Juan Mabromata / AFP

Lionel Messi vive últimos momentos pela seleção da ArgentinaJuan Mabromata / AFP

confirmou que o duelo diante da Venezuela, dia 4 de setembro, será sua despedida nesse torneio.

Lionel Messi revelou que vai encerrar sua trajetória nas Eliminatórias Sul-Americanas. O camisa 10, será sua despedida nesse torneio.

"Sim, vai ser especial, vai ser uma partida muito especial para mim porque é a última das Eliminatórias", disse o craque em entrevista à Apple TV.

Messi se despede diante da torcida argentina



O jogo está marcado para as 20h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Além de ser a última vez em que entrará em campo pelo classificatório sul-americano, o craque argentino também pode atuar pela última vez diante da torcida argentina.

E ele encara desta maneira, já que sua despedida da seleção deve acontecer na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.



"Não sei se haverá amistosos ou mais partidas depois disso. É por isso que minha família estará comigo, minha esposa, meus filhos, meus pais. Vamos viver assim. Não sei o que acontecerá depois disso, mas essa é a intenção", completou.



Argentina tem mais dois jogos nas Eliminatórias

Já classificada para o mundial do ano que vem, a seleção argentina ainda enfrenta o Equador, pela última rodada das Eliminatórias. Mas como o duelo será na altitude de Quito, no dia 9, o Messi não será relacionado.



Brilho também pelo Inter Miami



Enquanto espera pela festa em Buenos Aires, o camisa 10 teve mais uma atuação decisiva pelo Inter Miami. Na vitória por 3 a 1 sobre o Orlando City, Messi marcou dois gols e ajudou sua equipe a garantir vaga na final da Leagues Cup, contra o Seattle Sounders.





