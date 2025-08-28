Troféu do Brasileirão: campeonato amplia o número de países com transmissão dos jogosDivulgação / CBF
Brasileirão terá jogos transmitidos no Reino Unido; Flamengo fica fora de acordo
Acordo válido por três anos é novo passo para união entre ligas de clubes brasileiros
Brasileirão terá jogos transmitidos no Reino Unido; Flamengo fica fora de acordo
Acordo válido por três anos é novo passo para união entre ligas de clubes brasileiros
Everaldo vê 'nível altíssimo' do Fluminense e comenta reencontro com o Bahia
Equipes medem forças nesta quinta-feira (28), pela Copa do Brasil
Real Madrid não irá aumentar oferta e Vini Jr pode sair de graça em 2027, diz jornal espanhol
Atacante, de 25 anos, chegou ao clube espanhol em 2019
Fortaleza encaminha a contratação por empréstimo de atacante do Botafogo
Jogador se destacou no Campeonato Carioca deste ano
Cauan Barros e Jair se fortalecem em briga pela titularidade no Vasco
Dupla foi essencial para o bom desempenho do Cruz-Maltino nas quartas da Copa do Brasil
Bahia x Fluminense: relembre os confrontos de mata-mata entre os dois
Tricolores disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.