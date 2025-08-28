Troféu do Brasileirão: campeonato amplia o número de países com transmissão dos jogos - Divulgação / CBF

Troféu do Brasileirão: campeonato amplia o número de países com transmissão dos jogosDivulgação / CBF

Publicado 28/08/2025 12:42



O Brasileirão será transmitido pela primeira vez no Reino Unido e na Irlanda. A 1190 Sports, empresa de gestão e comercialização de direitos esportivos, fechou 11 novas parcerias com operadoras na Europa, América Latina e Ásia para a veiculação de partidas do campeonato nacional. A única exceção são os jogos do Flamengo como mandante, uma vez que o clube carioca não assinou o contrato.

O acordo, válido pelo período entre 2025 e 2027, pavimenta o caminho para a união da Liga Forte União (LFU) com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) por um bloco unificado. Além disso, a venda reedita uma parceria já realizada anteriormente. A 1190 Sports distribuiu o Campeonato Brasileiro entre 2020 e 2023.



No Reino Unido e Irlanda, o recente acordo com a Premier Sports garantirá que os torcedores tenham acesso a duas partidas ao vivo por rodada durante as temporadas 2025 e 2026.



O Brasileirão terá presença ampliada em países como Portugal (Canal 11, quatro jogos/rodada em 2025), Espanha (Movistar, quatro jogos/rodada), Alemanha, Áustria e Suíça (Sportdigital, três jogos/rodada), entre outros territórios europeus (Turquia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Ucrânia, Montenegro, Sérvia, Kosovo, Eslovênia e Rússia), asiáticos (Israel) e na América Latina (Chile, Peru e Equador).



"Esses acordos fazem parte do ambicioso plano de distribuição que elaboramos para o Brasileirão e refletem tanto o interesse pela competição - considerada um dos quatro maiores campeonatos nacionais do mundo - quanto o know-how da nossa equipe para fazer as coisas acontecerem", diz Hernán Donnari, CEO e cofundador da 1190 Sports.



Leo Caetano, Country Manager da 1190 Sports Brasil, acrescenta: "Nesta nova fase, o foco está 100% em maximizar a presença global do campeonato. Confirmar 11 novas parcerias nas primeiras semanas da minha gestão também faz parte da confiança que operadores de diferentes regiões têm na 1190 Sports, empresas de diferentes países que veem neste conteúdo um verdadeiro valor agrega.