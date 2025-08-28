Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Publicado 28/08/2025 12:20

Rio - A situação envolvendo Vini Jr e sua renovação com o Real Madrid ganhou mais um capítulo nesta semana. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o clube merengue está irredutível em relação sua proposta de prorrogação contratual e estaria disposto a assumir o risco de perder o brasileiro de graça em junho de 2027.

O camisa 7 recusou uma proposta de renovação do Real Madrid e pediu números semelhantes aos recebidos por Kylian Mbappé, que chegou ao clube merengue em junho do ano passado. O maior campeão europeu recusou, mas as partes seguem conversando.

Vini Jr foi peça fundamental nos dois últimos títulos da Liga dos Campeões do Real Madrid, anotando o gol do título no penúltimo e sendo o protagonista maior da campanha do último. Apesar disso, viveu na temporada passada um ano abaixo do esperado, assim como todo o elenco.

De qualquer forma, o brasileiro tem contrato com o Real Madrid por mais duas temporadas. Vini Jr vem recebendo há mais de um ano sondagens com propostas astronômicas do futebol saudita, mas sempre recusou, porque deseja seguir no clube espanhol.