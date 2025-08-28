Vini Jr em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Real Madrid não irá aumentar oferta e Vini Jr pode sair de graça em 2027, diz jornal espanhol
Atacante, de 25 anos, chegou ao clube espanhol em 2019
Fortaleza encaminha a contratação por empréstimo de atacante do Botafogo
Jogador se destacou no Campeonato Carioca deste ano
Cauan Barros e Jair se fortalecem em briga pela titularidade no Vasco
Dupla foi essencial para o bom desempenho do Cruz-Maltino nas quartas da Copa do Brasil
Bahia x Fluminense: relembre os confrontos de mata-mata entre os dois
Tricolores disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil de 2025
Reforço do Vasco, Matheus França recebe elogios de Diniz: 'Muito polivalente'
O treinador ainda destacou que o atleta é 'um jogador muito dinâmico'
Isaque se despede do Fluminense e promete retorno no futuro: 'Realizar sonhos'
Jogador, de 18 anos, vai atuar no Shakhtar Donetsk
