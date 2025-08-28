Hugo Souza em importante vitória do Corinthians - Divulgação / Corinthians

Publicado 28/08/2025 08:30 | Atualizado 28/08/2025 11:52

Paraná - O goleiro Hugo Souza, de 26 anos, viveu uma situação desconfortável na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Curitiba. Um torcedor rubro-negro invadiu o campo durante a partida e o agrediu com um empurrão.

Cabe ao Hugo Souza fazer um B.O. contra esse cidadão que invadiu o campo para agredi-lo. pic.twitter.com/RSG14ZQfHf — Erros contra o Corinthians (@erroscontra) August 28, 2025

Pelas redes sociais, o goleiro se manifestou sobre o ocorrido e negou boatos que o torcedor que invadiu o campo tivesse o intuito de demonstrar carinho com o jogador do Corinthians.

"Aí é loucura como que as pessoas são capazes de inventar uma coisa dessa, ficou claro que ele não veio abraçar", disse em um comentário no seu perfil oficial do "X", o antigo Twitter.

Revelado pelo Flamengo, Hugo Souza, defende o Corinthians desde o ano passado e vive sua melhor fase na carreira. Após o fim da partida contra o Athletico-PR, o goleiro revelou um drama familiar vivido recentemente.

"Gostaria até de fazer um desabafo, uma situação um pouco delicada: pouco tempo atrás, minha esposa estava grávida, aí nós perdemos os nossos bebês e isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça. Mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém, nunca deixei de trabalhar, de desempenhar o meu trabalho, de dar o meu melhor e hoje poder estar convocado de novo para a seleção, estar podendo fazer uma partida como essa", disse.

Súmula detalha 'empurrão'

Árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio relatou a agressão na súmula da partida.

"Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro sr. Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças", apontou o juiz.