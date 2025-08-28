Hugo Souza em importante vitória do CorinthiansDivulgação / Corinthians
Cabe ao Hugo Souza fazer um B.O. contra esse cidadão que invadiu o campo para agredi-lo. pic.twitter.com/RSG14ZQfHf— Erros contra o Corinthians (@erroscontra) August 28, 2025
Fortaleza encaminha a contratação por empréstimo de atacante do Botafogo
Jogador se destacou no Campeonato Carioca deste ano
Cauan Barros e Jair se fortalecem em briga pela titularidade no Vasco
Dupla foi essencial para o bom desempenho do Cruz-Maltino nas quartas da Copa do Brasil
Reforço do Vasco, Matheus França recebe elogios de Diniz: 'Muito polivalente'
O treinador ainda destacou que o atleta é 'um jogador muito dinâmico'
Isaque se despede do Fluminense e promete retorno no futuro: 'Realizar sonhos'
Jogador, de 18 anos, vai atuar no Shakhtar Donetsk
Absolvição de ex-presidentes da Fifa e da Uefa por caso de corrupção é confirmada
MP da Suíça desiste de recorrer e chega ao fim o processo contra Blatter e Platini
Galvão Bueno pede compreensão após derrota de João Fonseca: 'Ainda não está pronto'
Tenista brasileiro perdeu na segunda rodada do US Open para o tcheco Tomas Machac
