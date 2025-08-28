Galvão Bueno avaliou que João Fonseca perdeu força mental durante o jogoReprodução / YouTube e Matthew Stockman / AFP
Galvão Bueno pede compreensão após derrota de João Fonseca: 'Ainda não está pronto'
Tenista brasileiro perdeu na segunda rodada do US Open para o tcheco Tomas Machac
