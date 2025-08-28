Daniella Chavez é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 28/08/2025 09:00

Rio - A modelo Daniella Chavez publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece nadando nua. Por meio de sua conta oficial no X, o antigo Twitter, a chilena afirmou que a situação causa polêmica na vizinhança em que mora.

fotogaleria

"Eu gosto de nadar pelada. Acho que os vizinhos sofrem ou as esposas dos vizinhos sofrem mais ?", provocou a beldade nas redes sociais.

Daniella Chavez costuma utilizar seu perfil no "X" para abordar diversos temas, entre eles futebol e política. Nascida no Chile, a beldade mora fora do seu país há alguns anos.

Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.