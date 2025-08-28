O atacante Flaco López, do Palmeiras, está na lista de convocados da seleção argentina para os jogos contra Venezuela e Equador, válidos pelas duas últimas rodadas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Albiceleste divulgou nesta quinta-feira (28) os escolhidos do técnico Lionel Scaloni.
O camisa 42 do Verdão foi chamado para defender a seleção principal pela primeira vez. Além disso, é o único atleta do futebol brasileiro nesta lista de convocados de Scaloni. O atacante, que vive grande fase, soma 43 partidas, 17 gols e três assistências em 2025.
A Argentina vai enfrentar a Venezuela em 4 de setembro (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília), em Buenos Aires. Posteriormente, no dia 9 (terça-feira), encara o Equador em Guayaquil, a partir das 20h (de Brasília).
