Flaco López comemora gol marcado em jogo da Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Publicado 28/08/2025 12:59

O atacante Flaco López, do Palmeiras, está na lista de convocados da seleção argentina para os jogos contra Venezuela e Equador, válidos pelas duas últimas rodadas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Albiceleste divulgou nesta quinta-feira (28) os escolhidos do técnico Lionel Scaloni.

O camisa 42 do Verdão foi chamado para defender a seleção principal pela primeira vez. Além disso, é o único atleta do futebol brasileiro nesta lista de convocados de Scaloni. O atacante, que vive grande fase, soma 43 partidas, 17 gols e três assistências em 2025.



A Argentina vai enfrentar a Venezuela em 4 de setembro (quinta-feira), às 20h30 (de Brasília), em Buenos Aires. Posteriormente, no dia 9 (terça-feira), encara o Equador em Guayaquil, a partir das 20h (de Brasília).

Veja os convocados

#SelecciónMayor Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — Selección Argentina (@Argentina) August 28, 2025

GOLEIROS: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace), Gerónimo Rulli (Olympique de Marselha).

DEFENSORES: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balderi (Olympique de Marselha), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Lyon), Marcos Acuña (River Plate) e Julio Soler (Bournemouth)

MEIAS: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) e Valentín Carboni (Genoa).

ATACANTES: Franco Mastantuono (Real Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Flaco López (Palmeiras).