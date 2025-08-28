Cuca em treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético

Rio - Após a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o treinador Cuca, de 62 anos, não seguirá no comando do Atlético-MG. As informações são do jornalista Marco Geves.
Na atual temporada, o treinador dirigiu o clube mineiro em 45 jogos, obteve 22 vitórias, 11 empates e sofreu 12 derrotas. O aproveitamento dele na temporada foi de 57%. Ele conquistou o Campeonato Estadual.
A passagem foi a quarta de Cuca pelo Atlético-MG. As duas primeiras foram as mais vitoriosas. Na primeira, ele conquistou a inédita Libertadores em 2013 e na segunda, o Galo foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro em 2021. 
Sem Cuca, o Atlético-MG está nas quartas de final da Sul-Americana, e irá enfrentar o Bolívar na próxima fase. Na Copa do Brasil, vai precisar reverter a vantagem do Cruzeiro no Mineirão, e no Brasileiro ocupa no momento a 12ª colocação.