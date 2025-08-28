Cuca em treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético
Depois de derrota para o Cruzeiro, Cuca deixa o comando do Atlético-MG
Treinador, de 62 anos, encerrou a sua quarta passagem pelo clube
Guga repete discurso de Renato Gaúcho e lamenta desatenção no fim: 'Vamos ajustar'
Fluminense perdeu para o Bahia por 1 a 0 e largou atrás no placar nas quartas de final da Copa do Brasil
Renato reclama de falta de atenção do Fluminense: 'Os adversários não perdoam'
Tricolor sofreu gol no fim e perdeu para o Bahia por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Canobbio lamenta chances perdidas, mas vê Fluminense vivo: 'Temos que acreditar'
Tricolor foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, nesta quinta-feira (28), na Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Vasco fica perto de negociar Figueiredo com time português
Atacante deve assinar por três temporadas com os europeus
Fluminense não aproveita chances, sofre gol no fim e perde para o Bahia
Tricolor perde por 1 a 0 e precisará reverter o placar para avançar à semifinal da Copa do Brasil
STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo cometido na Itália
Ex-atacante seguirá cumprindo pena na Penitenciária de Tremembé
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.