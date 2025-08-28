Marcelo Bechler deixará de ser correspondente internacional e se tornará comentarista da TNT SportsReprodução
TNT Sports anuncia novo comentarista para jogos e programação digital
Jornalista retorna ao Brasil após mais de dez anos como correspondente internacional da marca
Fluminense conta com Thiago Silva e uma série de retornos para enfrentar o Bahia
Renato Gaúcho terá força máxima para enfrentar o Bahia nesta quinta-feira (26), pela Copa do Brasil
UFC Rio tem mais dois duelos envolvendo brasileiros confirmados; veja o card
Marcado para o dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, o UFC Rio terá Charles do Bronx na luta principal e outras atrações
Flamengo libera goleiro para assinar com clube europeu
Jogador tinha contrato com o clube até o fim do ano
Davide explica dificuldade na saída de bola e analisa entrosamento de dupla
Técnico do Botafogo destacou que Danilo e Marlon precisam de tempo e treinos
Musa do Olimpia desabafa e nega venda de conteúdo adulto
Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de seguidores
