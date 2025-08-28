Marcelo Bechler deixará de ser correspondente internacional e se tornará comentarista da TNT Sports - Reprodução

Publicado 28/08/2025 16:00 | Atualizado 28/08/2025 16:11

Rio - Após dez anos em Barcelona atuando como correspondente internacional da TNT Sports, o jornalista Marcelo Bechler retorna ao Brasil para integrar a equipe de comentaristas da casa. Bechler participará das transmissões e da programação digital da marca esportiva, trazendo um novo olhar para as análises, com a experiência de mais de uma década cobrindo as principais equipes do futebol mundial.

"É uma honra fazer parte de um time tão qualificado quanto o da TNT Sports, que tem sido a minha casa há 10 anos, me proporcionando experiências incríveis na carreira. Agora, volto ao Brasil para encarar mais um grande desafio. Farei o meu melhor para contribuir com as transmissões e a programação da casa, que levam toda a emoção e as informações dos jogos com excelência para o público", disse.

Marcelo Bechler iniciou sua carreira em 2006 e passou por grandes redações até chegar à TNT Sports em 2015, ano em que se mudou para Barcelona para atuar como correspondente internacional. No Velho Continente, se consolidou como um dos principais setoristas do clube catalão, trazendo informações exclusivas da agitada rotina blaugrana, como a transferência de Neymar para o PSG.

A mudança ocorre logo após a TNT Sports perder o narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga para a GE TV, um novo projeto da Globo que tem como objetivo concorrer com a CazéTV no YouTube.