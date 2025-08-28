Neymar em treino do Santos Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar pode ser novidade no Santos para enfrentar o Fluminense. Fora da convocação da Seleção por um edema na coxa, o craque realizou trabalhos no campo do CT Rei Pelé nesta quinta-feira (28) e a expectativa é que esteja à disposição para a estreia de Vovjoda no comando do Peixe. 
O camisa 10 realizou um circuito de corrida entre obstáculos, bateu bola, cabeceou, vibrou quando fez gol e ainda conversou com o treinador argentino. 
As dores do jogador surgiram durante uma atividade na última quinta-feira (21). Ele ficou na academia na sexta (22) e sábado (23), mas alegou que estava com dificuldades para andar. 
Antes do problema físico que o tirou de sua décima convocação consecutiva, Neymar teve uma sequência inédita de sete jogos atuando por 90 minutos e somou boas performances. 
A tendência é de que ele retorne aos treinamentos com os companheiros nos próximos dias e inicie a partida contra o Fluminense como titular. O jogo acontece no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. 
 