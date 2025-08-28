Neo Química Arena, estádio do Corinthians - Divulgação / Vasco

Publicado 28/08/2025 18:25

São Paulo - Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam na Neo Química Arena no dia 5 de setembro, no retorno da National Football League (NFL) ao Brasil após partida inaugural na última temporada entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Com ingressos esgotados nas arquibancadas, a casa do Corinthians ainda conta com alternativas para os torcedores que querem acompanhar o duelo.



Uma dessas opções envolve pacotes nos camarotes de luxo no estádio. O Camarote Fielzone, por exemplo, contará com pacote premium que pode chegar a R$ 180 mil aos torcedores. Ele envolve o ingresso para partida, somado a conforto, entretenimento e gastronomia no estádio.



São apenas 330 ingressos à venda. As entradas mais acessíveis custam a partir de R$ 9 mil, enquanto o pacote de R$ 180 mil inclui lounge privativo para 12 pessoas, ideal para empresas ou grupos que buscam uma vivência inesquecível. Entre as novidades, os fãs contarão com um churrasqueiro exclusivo.



O espaço contará com open bar, open food com pratos refinados, música ao vivo, ativações temáticas e até um estúdio de tatuagem com artes inspiradas no esporte. A vista também é privilegiada para o campo de jogo - permitindo aos fãs de futebol americano uma experiência completa dos lances de Patrick Mahomes e de Justin Herbert na Neo Química Arena.



Segundo Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, o objetivo é entregar muito mais do que um assento privilegiado para assistir à partida. "Queremos oferecer uma experiência à altura da NFL, que é referência mundial em entretenimento. O Fielzone não é só sobre o que acontece no campo, mas sobre criar memórias que começam muito antes do apito inicial e ficam para sempre na lembrança dos nossos convidados."

Problemas com o gramado

A partida entre Chargers e Chiefs acontece, novamente, na Neo Química Arena. A NFL, sempre que possível, exalta as parcerias com a prefeitura e o Corinthians, desde o anúncio do primeiro duelo, em 2023. No último ano, no entanto, a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers recebeu críticas dos jogadores a respeito da qualidade do gramado.



A ideia da NFL é corrigir esses problemas. Nas primeiras jogadas da partida, foi possível ver diversos atletas escorregando após o snap e ao longo dos lances. "Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para nossas equipes em todos os sentidos, e certamente a qualidade de campo é um componente chave disso", garante O'Reilly.



"Nossa equipe está lá trabalhando com o Corinthians para garantir a melhor superfície de campo possível para este jogo e estamos confiantes nisso em todos os sentidos para este ano." A NFL terá o controle da operação da Neo Química Arena a partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro. A partir daí, poderá colocar as traves de field goal e realizar o tratamento do gramado.



Chargers e Chiefs chegam ao Brasil ao longo da semana. Diferentemente do último ano, quando os Eagles treinaram na Neo Química Arena, as franquias terão suas atividades no CT Joaquim Grava e no São Paulo Athletic Club (SPAC). A NFL garante que essa escolha é exclusiva dos clubes, sem ter sido pensada para preservar a qualidade do gramado para a partida.