Firmino marcou pela primeira vez com a camisa do Al Sadd, do Catar - Divulgação / Al Sadd

Publicado 28/08/2025 18:30 | Atualizado 28/08/2025 18:32

Rio - Roberto Firmino brilhou pela primeira vez no Al Sadd, do Catar. O atacante brasileiro marcou o seu primeiro gol pelo novo clube, nesta quinta-feira (28), na vitória por 2 a 0 sobre o Al Gharafa, pela 3ª rodada do Campeonato do Catar.

Maior reforço do Al Sadd para a temporada, Firmino estreou na derrota para o Qatar SC por 3 a 2, onde entrou no segundo tempo. Já na segunda partida pelo Al Sadd, foi titular pela primeira vez e deu uma assistência para Akram Afif marcar o gol da vitória de 2 a 0 sobre o Al-Ahli Doha.

Faltava o primeiro gol pelo Al Sadd. Em sua terceira partida na temporada, o brasileiro marcou aos seis minutos do segundo tempo após recebr passe de Akram Afif — antes o lateral argelino Youcef Atal abriu o placar no início da primeira etapa.

Após dois anos defendendo o Al Ahli, da Arábia Saudita, onde conquistou a Liga dos Campeões da Ásia na última temporada, Firmino decidiu respirar novos ares. Ao todo, o centroavante brasileiro disputou 65 jogos, marcou 21 gols e deu 17 assistências pela equipe saudita.

No Al Sadd, Firmino terá a missão de conduzir o time catari ao tricampeonato nacional. A próxima partida será contra o próprio Al Gharafa, dia 1º de setembro, às 14h30 (de Brasília), fora de casa, pela fase de grupos da Liga das Estrelas do Catar.