Musa do Cerro, Veronica AlmironReprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 09:00 | Atualizado 29/08/2025 09:38

Rio - A musa do Cerro Porteño, Veronica Almiron, levou seus fãs ao delírio nas redes sociais. Dona de um corpo perfeito, a beldade exibiu sua beleza em seu perfil oficial no Instagram. A beldade recebeu muitos elogios em sua conta.

"Simplesmente maravilhosa", "sensacional", "linda demais", "como pode ser tão especial?", "a cada dia que passa você fica mais incrível", "corpo perfeito, parabéns", "você me encanta com sua beleza e meiguice", disseram alguns dos seus fãs.

Torcedora do Cerro, um dos principais clubes do Paraguai, Veronica Almiron faz muito sucesso nas redes sociais. A beldade tem mais de 215 mil seguidores no Instagram (@laveroalmiron).