Vini Jr e Mbappé se abraçam em jogo do Real - Divulgação / Real Madrid

Vini Jr e Mbappé se abraçam em jogo do RealDivulgação / Real Madrid

Publicado 29/08/2025 09:30

Espanha - Nova temporada e os ataques racistas continuam ocorrendo no Campeonato Espanhol. A LaLiga denunciou hostilidades contra Vini Jr e Kylian Mbappé na vitória do Real Madrid no último domingo contra o Oviedo por 3 a 0, no Estádio Carlos Tartiere. As informações são do jornal "The New York Times".

A Polícia Nacional da Espanha já recebeu a denúncia e os atos racistas ocorreram em várias ocasiões. Foram ouvidos cânticos que imitavam sons de macacos. A queixa formal foi encaminhada ao Comissariado Geral da Polícia Nacional e inclui como provas trechos do programa El Día Después, da Movistar TV, além de vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais.

As imagens exibidas pelo programa espanhol revelam gritos com sons de macaco vindos da torcida em dois momentos da partida. O primeiro ocorreu durante a comemoração do gol de Mbappé, quando há um som de imitação de som de macaco. Não houve um coro coletivo, mas o ato isolado foi captado pelas câmeras.

Posteriormente, quando Vini Jr entrou em campo no lugar de Rodrygo, o mesmo som foi novamente registrado. Além disso, o ex-jogador do Flamengo foi alvo de insultos vindos de um setor considerável dos torcedores locais ao longo da partida.

Nas últimas temporadas, Vini Jr foi alvo de muitas manifestações racistas por parte de torcedores rivais do Real Madrid. O brasileiro se tornou expoente na luta antirracista mundial e seu posicionamento levou a LaLiga e a Justiça da Espanha a agir com mais rigor em relação ao assunto.