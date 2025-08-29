Fabrício Bruno em ação no jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Fabrício Bruno em ação no jogo entre Cruzeiro e Atlético-MGGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 29/08/2025 20:25

Rio - Os cinco jogadores convocados pela Seleção que atuam no futebol brasileiro foram a campo neste meio de semana para os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. São eles: Kaio Jorge e Fabrício Bruno, do Cruzeiro; Hugo Souza, do Corinthians; Jean Lucas, do Bahia; e Vitinho, do Botafogo

Goleadores

Kaio Jorge ao lado de Fabrício Bruno Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Os convocados do Cruzeiro brilharam na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (27), em plena Arena MRV. O zagueiro Fabrício Bruno, ex-Flamengo, abriu o placar com um chutaço de fora da área. O defensor avançou pelo meio, e marcação não apertou. Ele experimentou de longe e mandou na gaveta.

Posteriormente, participou do gol de Kaio Jorge. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o Fabrício Bruno tocou de cabeça para o atacante, que finalizou para ampliar a vantagem da Raposa.

Paredão

Hugo Souza em jogo do Corinthians na Copa do Brasil Rodrigo Coca / Corinthians

Pelo Corinthians, Hugo Souza teve boa atuação para garantir a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na quarta (27), na Arena da Baixada. Na reta final do primeiro tempo, fez uma grande intervenção em cobrança de falta de Zapelli. Já nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro fez outra boa defesa para o Timão.

Garçom

Jean Lucas foi decisivo na vitória do Bahia sobre o Fluminense Letícia Martins/EC Bahia

Jean Lucas, por sua vez, deu o passe para o gol da vitória do Bahia sobre o Fluminense, na última quinta (28). Em cobrança de falta do campo de defesa, já na reta final de partida, ele encontrou o Luciano Juba, que correu nas costas da marcação. O lateral-esquerdo finalizou e ainda contou com desvio de Guga para a bolar entrar.

Solidez defensiva

Vitinho encara a marcação de Nuno Moreira em Vasco x Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Quem teve a atuação mais discreta foi Vitinho. No empate do Botafogo com o Vasco por 1 a 1 em São Januário, o lateral-direito não apareceu tanto no ataque, mas, como de costume, foi bem na defesa.

De acordo com dados do 'Sofascore', ele teve um corte e duas interceptações. Além disso, venceu quatro de sete duelos pelo chão e o único que teve pelo alto. A partida contra o Vasco aconteceu na última quarta (27), mas a convocação só veio nesta sexta-feira (29), porque Vanderson precisou ser cortado.