Após perder Eze para o Arsenal e receber negativa por Savinho, o Tottenham agiu e fechou com um reforço de peso para a temporada. Trata-se do holandês Xavi Simons, que foi contratado por 51 milhões de euros (cerca de R$ 373,8 milhões) junto ao RB Leipzig, e anunciado nesta sexta-feira (29).
"Estou muito feliz e não vejo a hora de começar logo. Estou sonhando com esse momento há muito tempo. É um grande clube, e quando conheci o técnico (Thomas Frank), eu soube de cara que esse era o lugar certo para mim. Vou trazer talento ao time, mas também trabalho duro e disciplina. Farei de tudo para vencermos", celebrou Simons.
He's ours
We're delighted to announce the signing of Xavi Simons from RB Leipzig on a long-term contract
Aos 22 anos, o Xavi Simons é tratado como uma joia desde a época em que atuava nas bases de Barcelona e PSG. Em 2022, não renovou com o clube francês e acertou com PSV, da Holanda, onde se tornou conhecido.
A equipe parisiense, então, ativou uma cláusula de recompra em meados de 2023 para tê-lo de volta. No entanto, foi emprestado para o RB Leipzig, que o comprou em janeiro deste ano por 50 milhões de euros (R$ 317,2 milhões).
