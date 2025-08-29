Xavi Simons usará a camisa 7, que era de Son - Divulgação / Tottenham

Publicado 29/08/2025 19:10

"Estou muito feliz e não vejo a hora de começar logo. Estou sonhando com esse momento há muito tempo. É um grande clube, e quando conheci o técnico (Thomas Frank), eu soube de cara que esse era o lugar certo para mim. Vou trazer talento ao time, mas também trabalho duro e disciplina. Farei de tudo para vencermos", celebrou Simons.

Aos 22 anos, o Xavi Simons é tratado como uma joia desde a época em que atuava nas bases de Barcelona e PSG. Em 2022, não renovou com o clube francês e acertou com PSV, da Holanda, onde se tornou conhecido.



A equipe parisiense, então, ativou uma cláusula de recompra em meados de 2023 para tê-lo de volta. No entanto, foi emprestado para o RB Leipzig, que o comprou em janeiro deste ano por 50 milhões de euros (R$ 317,2 milhões).