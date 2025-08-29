Karol Cavalcante afirma ter recebido proposta de trisal de David Luiz - Reprodução / Instagram

Publicado 29/08/2025 17:58

A Justiça do Ceará expediu nesta quinta (28) uma medida protetiva em favor da assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, que registrou boletim de ocorrência contra o jogador David Luiz, alegando ameaça de morte e violência psicológica. A decisão foi publicada menos de 24 horas após a denúncia formal. As informações são do portal 'UOL'.



Segundo o boletim de ocorrência, registrado em 23 de agosto, Karol recebeu mensagens por Instagram atribuídas a David Luiz, nas quais ele teria escrito: "Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir".



A vítima relatou ter sentido risco real de morte e comparou o teor das ameaças ao assassinato de Eliza Samudio em 2010, afirmando que se sentiu intimidada e temeu por sua vida e pela segurança de seu filho.

"Na hora que eu li a ameaça, eu me senti em uma situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho", informa um trecho do boletim de ocorrência feito pela vítima.



Proposta de "trisal" e perseguição em Fortaleza



Segundo o advogado de Karol, o jogador teria iniciado contato pelo Instagram omitindo seu estado civil, convidando-a para Fortaleza com hospedagem em hotel de luxo – cujas diárias seriam custeadas por ele, com valor estimado de até R$ 1.000. O advogado descreveu a proposta de um relacionamento a três (trisal); após recusa, teriam começado as ameaças.



Ainda conforme a defesa, Karol passou a ser seguida na capital e precisou trocar constantemente de hotel antes de retornar à sua cidade de origem com seu filho de seis anos. Há documentação que comprova que David Luiz frequentava o mesmo estabelecimento, conforme afirmação da equipe de defesa.



A assessoria de imprensa do jogador divulgou nota em que ele nega os fatos, destaca que todas as medidas jurídicas estão em curso, e informa que não se manifestará publicamente devido ao sigilo do processo. O comunicado indica confiança de que a verdade será esclarecida pelas autoridades competentes.



David Luiz, de 38 anos, deixou o Fortaleza no início de agosto e atualmente defende o Pafos, do Chipre, onde assinou contrato de três anos. Ele tem passagens pela seleção brasileira e pelo Paris Saint-Germain (PSG).