Augusto Oliveira é o novo diretor de futebol de base do BotafogoDivulgação/Site do Botafogo

Publicado 29/08/2025 22:52

"Essa oportunidade de ocupar uma função tão relevante no Departamento de Futebol do Botafogo eu vi como uma convocação. Eu acredito muito no olhar do Clube para valorização de pessoas que já estão aqui", disse Augusto Oliveira, ao site oficial do Alvinegro.

"É uma maneira de contribuir para a valorização interna e para a manutenção da cultura, ao mesmo tempo, oxigenar o processo de formação e entender o mais rápido possível o ambiente das categorias de base. Tenho a convicção que as experiências anteriores me capacitaram para dar conta dessa responsabilidade e oportunidade aqui no Botafogo", completou.

Desde de 2024 no Glorioso, Augusto Oliveira exercia o cargo de gerente de futebol. O Botafogo informou que ele participou ativamente dos processos do time nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores da temporada passada.

"É uma gratidão imensa pela confiança que o Alessandro Brito, Léo Coelho, Thairo e o próprio John, e me faz acreditar que o Clube é feito de pessoas preocupadas com o processo e para que esses impactem na rotina do Clube e do Departamento de futebol. Estou muito feliz e satisfeito com esta oportunidade de vida, num clube que estou há quase dois anos e que já pude vivenciar experiências na equipe principal que vão ficar marcadas para o resto da minha vida e da minha família", afirmou o dirigente.

"Tenho convicção que a gente vai atingir os objetivos de fortalecer a captação, identificação de atletas, continuar conquistando títulos, potencializando assim a formação desses jovens e desenvolvê-los a ponto de abastecerem a equipe principal, dando retorno técnico e financeiro", concluiu.