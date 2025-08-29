John foi um dos pilares do Botafogo nas campanhas dos títulos do Brasileiro e da LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Rio - O Nottingham Forest, da Inglaterra, acertou a contratação do goleiro John, do Botafogo. O arqueiro deve realizar exames médicos já neste fim de semana para reforçar o clube inglês. As informações são do jornalista Fabrizio Romano. 
O camisa 12 do Glorioso esteve próximo de vestir a camisa do West Ham nas últimas semanas, mas a negociação melou e ele permaneceu no Rio de Janeiro
Por esse motivo, inclusive, a diretoria alvinegra se movimentou e fechou acordo com Neto, que estava no Bournemouth, justamente para substituí-lo. Ele estreou no fim de semana passado, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi
John chegou ao Botafogo em janeiro do ano passado e rapidamente tomou conta do setor. O goleiro foi um dos pilares do time nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Ao todo, disputou 89 jogos pelo clube. 
