John foi um dos pilares do Botafogo nas campanhas dos títulos do Brasileiro e da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2025 16:30

Rio - O Nottingham Forest, da Inglaterra, acertou a contratação do goleiro John, do Botafogo . O arqueiro deve realizar exames médicos já neste fim de semana para reforçar o clube inglês. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

John chegou ao Botafogo em janeiro do ano passado e rapidamente tomou conta do setor. O goleiro foi um dos pilares do time nas campanhas dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Ao todo, disputou 89 jogos pelo clube.