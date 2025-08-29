Davide Ancelotti em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2025 13:50

Rio - Um dos principais jogadores do Botafogo nos títulos da Libertadores e do Brasileiro no ano passado, o atacante Igor Jesus, de 24 anos, deixou o clube rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, depois da disputa do Mundial de Clubes, em junho e julho. A saída do centroavante deixou uma lacuna, mas o Alvinegro tem contado com um bom momento dos substitutos.

Desde que Igor Jesus saiu, Arthur Cabral assumiu a condição de titular e em 11 jogos com a camisa do Botafogo, ele anotou quatro gols. O clube carioca também contratou Chris Ramos, que entrou em campo em apenas dois jogos até o momento e balançou as redes em duas oportunidades.

O estilo da dupla é bastante diferente de Igor Jesus, que era mais móvel, enquanto os dois são mais centroavantes a moda antiga. O ex-atacante ainda é o artilheiro do Botafogo na temporada com nove gols marcados em 28 partidas.

Porém, o bom momento da dupla de centroavantes tem empolgado o treinador Davide Ancelotti, que no jogo de ida contra o Vasco, em São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil, escalou Arthur Cabral ao lado de Chris Ramos como titulares.