John em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2025 10:21

Rio - De volta às negociações com o Botafogo por John, o West Ham, da Inglaterra, teria feito uma proposta diferente da aceita pelo clube carioca pelo goleiro anteriormente. De acordo com o jornal britânico "The Guardian", o clube inglês teria tentando um empréstimo com opção de compra.

O valor oferecido pelo West Ham para que a operação ocorra seria de 6 milhões de libras (R$ 43,8 milhões), já englobando a opção de compra. O Botafogo teria pedido um valor superior ao clube inglês.

As partes selaram um acordo de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) pela contratação de John. Porém, o goleiro acabou não chegando a um acerto com o West Ham e preferiu seguir no Botafogo.

O West Ham busca outro goleiro depois das falhas do recém-chegado Mads Hermansen, nas primeiras rodadas do Campeonato Inglês. Outro nome avaliado pelo clube seria o do croata Ivor Pandur, do Hull City.