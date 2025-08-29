John em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Nova tentativa de clube inglês pela contratação de John seria por empréstimo, diz jornal
Botafogo teria recusado primeira proposta do West Ham
Nova tentativa de clube inglês pela contratação de John seria por empréstimo, diz jornal
Botafogo teria recusado primeira proposta do West Ham
Zagueiro da base do Botafogo é chamado para treino da Seleção
Marquinhos foi convidado pelo coordenador executivo de seleções Rodrigo Caetano
Autor do gol do Botafogo, Arthur Cabral analisa empate com o Vasco: 'Não foi ruim'
Centroavante abriu o placar em bonita cabeçada logo no começo do clássico, pela Copa do Brasil
Davide explica dificuldade na saída de bola e analisa entrosamento de dupla
Técnico do Botafogo destacou que Danilo e Marlon precisam de tempo e treinos
Chris Ramos tranquiliza torcida do Botafogo após choque de cabeça: 'Apenas um susto'
Espanhol levou a pior em disputa pelo alto com Léo Jardim e precisou deixar São Januário de ambulância
Vitinho lamenta gol sofrido pelo Botafogo contra o Vasco: 'Não pode'
Glorioso saiu na frente, mas cedeu o empate ao Cruz-Maltino ainda na primeira etapa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.