Rio - Álvaro Montoro, meio-campista do Botafogo, foi convocado pela seleção argentina sub-20 para uma semana de treinamentos. As atividades começam em 1º de setembro (segunda-feira) e vão até o dia 6 (sábado).
#Sub20 Lista de convocados para trabajar la próxima semana en Ezeiza
Montoro chegou ao Botafogo na janela especial para o Mundial de Clubes. Desde então, tem sido um dos destaques do time. Ele soma 15 partidas, um gol e uma assistência com a camisa do Glorioso.
Álvaro Montoro foi convocado para a Seleção Argentina Sub-20! O meia-atacante alvinegro vai integrar o elenco em preparação para a Copa do Mundo da categoria, que tem início no dia 27 de setembro. Boa sorte, garoto! #BFRpic.twitter.com/ZknJ7RjIKK
