Montoro marcou na vitória do Botafogo sobre o BragantinoVítor Silva/Botafogo

Rio - Álvaro Montoro, meio-campista do Botafogo , foi convocado pela seleção argentina sub-20 para uma semana de treinamentos. As atividades começam em 1º de setembro (segunda-feira) e vão até o dia 6 (sábado).

#Sub20 Lista de convocados para trabajar la próxima semana en Ezeiza



https://t.co/wYUiHCE2Jn pic.twitter.com/AfhtmiwdUT — Selección Argentina (@Argentina) August 29, 2025

O período serve de preparação para a Copa do Mundo sub-20. O torneio acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

A Albiceleste estreia contra Cuba, em 28 de setembro, no Estádio Elías Figueroa Brander, em Valparaíso. Itália e Austrália completam o Grupo D da Copa do Mundo da categoria.

Montoro chegou ao Botafogo na janela especial para o Mundial de Clubes. Desde então, tem sido um dos destaques do time. Ele soma 15 partidas, um gol e uma assistência com a camisa do Glorioso.



Álvaro Montoro foi convocado para a Seleção Argentina Sub-20! O meia-atacante alvinegro vai integrar o elenco em preparação para a Copa do Mundo da categoria, que tem início no dia 27 de setembro. Boa sorte, garoto! #BFR pic.twitter.com/ZknJ7RjIKK — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 29, 2025

