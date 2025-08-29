Alex Telles destacou a 'emoção' de vestir a camisa do Botafogo no torneio internacional - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 29/08/2025 14:56





Com dores na coxa esquerda, Alex Telles é dúvida no Botafogo para a partida contra o Red Bull Bragantino neste sábado (30), às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são do site 'ge'.

O lateral-esquerdo sentiu o incômodo no empate em 1 a 1 com o Vasco, na última quarta (27), em São Januário, pela Copa do Brasil, mas não teve lesão detectada.





Leia mais: Boa sequência de Arthur Cabral e Chris Ramos faz Botafogo sentir menos a saída de Igor Jesus



Chris Ramos, que foi substituído no clássico depois de uma pancada forte na cabeça, é desfalque certo para encarar o Massa Bruta. O jogador precisará ficar cinco dias sem realizar atividades com bola devido ao protocolo de concussão. Marçal deve ser o titular na posição, caso Telles não entre em campo. Cuiabano ainda está em processo de recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele deve retornar após a data Fifa, que será entre os dias 1º e 9 de setembro.