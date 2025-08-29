Rio - O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, contou que lanchava com os companheiros de equipe quando recebeu a notícia de estava convocado para defender a seleção brasileira nos jogos contra Chile e Bolívia. O lateral-direito deu entrevista à 'Botafogo TV', que trouxe mostrou a comemoração dos jogadores e do staff do Glorioso.
"Estava lanchando com os jogadores. Vi uma mensagem no telefone e era um link. Fui abrir e vi que estava meu nome lá", contou Vitinho.
Merecedor!
Confira como foi a reação do nosso convocado para a Seleção Brasileira.
Vitinho chegou ao Botafogo no fim de agosto de 2024. O lateral-direito logo ganhou a titularidade e foi peça importante para as conquistas do Brasileirão e da Libertadores naquela temporada.
"A realização de um sonho. É um dos meus objetivos quando voltei ao Brasil. Sabia da relação entre Botafogo e seleção brasileira. Agora tenho essa oportunidade. Agradeço ao Botafogo, aos meus companheiros do dia a dia, que me ajudaram a estar lá", disse o lateral-direito.
"Agora vou estar representando a camisa da seleção brasileira e a camisa do Botafogo. Objetivo pessoal meu e da minha família. É um sonho desde criança. Então, eu fico muito feliz, sou grato a Deus, porque isso é uma resposta de muita oração também. Obrigado a todo staff do Botafogo e à torcida por ter me apoiado nesse um ano", completou.
O camisa 2 do Alvinegro vai substituir Vanderson. Segundo informou a CBF, o lateral-direito do Monaco foi desconvocado após conversa entre os departamentos médicos do clube europeu e da Seleção.
